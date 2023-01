Lượng tử giới và những cách du ngoạn đa vũ trụ trong MCU

Đa vũ trụ là chủ đề trung tâm trong giai đoạn 4, 5, 6 của MCU và đã được khai thác phần nào trong những dự án như Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness hay series truyền hình Loki. Đến thời điểm hiện tại, Marvel Studios đã mang đến rất nhiều vũ trụ khác nhau như Earth-616 (dòng thời gian chính của MCU) hay Earth-838, cùng với đó là một số chiều không gian như Soul World, Ta-Lo, Dark Dimension hay Ancestral Plane trong Black Panther.

Dĩ nhiên, với số lượng thực tại đang ngày một mở rộng, Marvel cũng đã nghĩ ra rất nhiều phương án để giúp các siêu anh hùng có thể di chuyển giữa các vũ trụ khác nhau. Những phương án này có thể dựa trên cơ sở phép thuật, siêu năng lực, hay thậm chí là cả khoa học.

Thế giới lượng tử và thuyết du hành thời gian (Avengers: Endgame)

Thuyết du hành thời gian được khai thác lần đầu tiên thông qua bom tấn Avengers: Endgame - Ảnh: Marvel Studios.

Bản chất thế giới lượng tử là một chiều không gian có kích thước siêu nhỏ, đến mức rất khó để có thể xác định được sự tồn tại của nó. Trong Avengers: Endgame, các siêu anh hùng đã phát hiện ra rằng thế giới này chính là chìa khóa giúp họ trở về quá khứ và đánh cắp những viên đá vô cực ở các thời điểm khác nhau trong dòng thời gian chính của MCU.

Tuy nhiên, khi du hành thời gian như vậy, chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể khiến một vũ trụ mới hình thành. Để tránh tình trạng phân nhánh dòng thời gian, biệt đội Avengers đã đem trả lại những viên đá vô cực vào đúng thời điểm họ lấy chúng đi. Tuy nhiên, điều mà họ không thể ngờ được rằng Loki phiên bản năm 2012 đã vô tình trốn thoát cùng khối Tesseract, qua đó tạo ra một thực tại hoàn toàn mới và cuối cùng là bị tổ chức Time Variance Authority (TVA) bắt giữ.

Những sự kiện này cho thấy thuyết du hành thời gian hoàn toàn có thể là một công cụ hoàn hảo để sản sinh ra vô số vũ trụ khác nhau, và cũng là phương tiện để di chuyển giữa những thực tại đó. Đây thực chất chính là điều mà phản diện Kang the Conqueror đã nhiều lần thực hiện trong nguyên tác truyện tranh. Và giờ đây, hắn chỉ còn cách MCU đúng một bộ phim điện ảnh nữa mà thôi.

Công nghệ của tổ chức TVA (Loki)

Nhân viên của TVA có thể di chuyển đến bất cứ thời điểm nào của mọi thực tại trong đa vũ trụ - Ảnh: Marvel Studios.

TVA là tổ chức do He Who Remains thành lập với mục đích bảo vệ dòng thời gian chính trong MCU và ngăn chặn tình trạng phân nhánh xảy ra. Tổ chức này có thể du hành đến bất kỳ thời điểm nào, tại bất cứ thực tại nào, nhờ vào kho công cụ công nghệ cao của họ như TempPads hay cổng dịch chuyển - thiết bị kết hợp giữa phép thuật và siêu năng lực dịch chuyển tích thời. Trụ sở của tổ chức này tồn tại bên ngoài thời gian, không gian và không hề bị ảnh hưởng bởi những gì diễn ra trong đó.

Ngoài ra, TVA cũng có kết nối với một số chiều không gian khác như The Void, nơi họ giam giữ những biến thể không được phép tồn tại, và Citadel at the End of Time (Cấm thành nơi tận cùng của thời gian), thủ phủ của He Who Remains - người có thể di chuyển tự do giữa những nơi này nhờ công nghệ tân tiến của thế kỷ 31.

Nexus of All Realities - Giao điểm của mọi thực tại trong đa vũ trụ (What If…?)

Nexus of All Realities là nơi mọi dòng thời gian đều chảy qua - Ảnh: Marvel Studios.

Uatu the Watcher sống tại một chiều không gian có tên gọi Nexus of All Realities, nằm bên ngoài đa vũ trụ của MCU, và cũng là nơi giúp ông ta có tầm nhìn tốt nhất để quan sát toàn bộ những gì xảy ra ở mọi thực tại khác nhau. Về mặt lý thuyết, đây là nơi bất khả xâm phạm, và không có cách nào có thể di chuyển đến đó, bởi nó không phải 1 vũ trụ thông thường mà là điểm kết nối toàn bộ các dòng thời gian với nhau. Điều này lý giải vì sao rất ít người có thể nhận biết được về sự tồn tại của Uatu.

Vì Nexus of All Realities là giao điểm của mọi thực tại, vậy nên The Watcher có thể sử dụng nó để đi đến bất kỳ vũ trụ nào mà ông muốn một cách dễ dàng. Đây rõ ràng là cách để du ngoạn rất đa vũ trụ tiện lợi và nhanh chóng, thế nhưng chỉ những thực thể với sức mạnh tối cao mới có thể cảm nhận và sử dụng được nó, ví dụ như Ultron với 6 viên đá vô cực như trong mùa đầu tiên của series hoạt hình What If…?

Sức mạnh của America Chavez (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

Cú đấm vào không gian của America Chavez có thể mở toang cánh cửa kết nối giữa các thực tại khác nhau - Ảnh: Marvel Studios.

America Chavez là siêu anh hùng sở hữu năng lực di chuyển giữa các dòng thời gian khác nhau, đồng thời cũng có thể mở cánh cửa liên kết giữa các thực tại. Tính đến thời điểm hiện tại, đây có lẽ là phương thức du hành đa vũ trụ nhanh nhất trong MCU. Điều đó cũng lý giải vì sao Scarlet Witch lại muốn đánh cắp sức mạnh của Chavez, thay vì tìm những cách khác để giúp bản thân có thể di chuyển đến dòng thời gian khác.

Sức mạnh của Chavez hoàn toàn là do bẩm sinh, và chỉ bộc phát khi cô cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi. Tuy nhiên, trong những phân đoạn cuối của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, siêu anh hùng này đã có thể phần nào kiểm soát được nguồn năng lượng khổng lồ bên trong mình và sử dụng nó một cách linh hoạt để giúp Stephen Strange đánh bại Scarlet Witch. Hiện tại, Chavez đang luyện tập bí thuật dưới sự hướng dẫn của Wong và các pháp sư khác tại Kamar-Taj.

Thần chú của Doctor Strange (Spider-Man: No Way Home)

Câu thần chú của Stephen Strange có thể xé toạc lớp màn chắn giữa các thực tại trong đa vũ trụ - Ảnh: Marvel Studios.

Ngay từ phần phim lẻ đầu tiên của Doctor Strange, Stephen đã cho thấy tầm quan trọng của phép thuật đối với đa vũ trụ trong MCU. Đầu tiên, Ancient One là người đã đề cập đến việc các pháp sư có thể hấp thụ năng lượng từ những chiều không gian khác, và bản thân Strange sau này cũng có thể tự do ra vào chiều không gian gương (Mirror Dimension) chỉ bằng phép thuật của bản thân. Thứ hai, Kaecilius, phản diện chính trong bộ phim này, cũng đã nhiều lần sử dụng bí thuật để di chuyển đến chiều không gian bóng tối (Dark Dimension)

Điều này một lần nữa lại được khẳng định lại trong Spider-Man: No Way Home. Chỉ với một câu thần chú “tẩy não” đơn giản, Strange suýt chút nữa đã gây ra một cuộc hỗn loạn đa vũ trụ quy mô lớn, khi tất cả những người biết danh tính thực sự của Người Nhện đều kéo đến Earth-616. Câu thần chú này, khi không được kiểm soát tốt, hoàn toàn có thể trở thành một công cụ để di chuyển giữa các dòng thời gian khác nhau.

Tâm hình thảo (Black Panther)

Những người sử dụng Tâm hình thảo ( Heart-Shaped Herb) sẽ được đưa đến 1 chiều không gian khác trong 1 khoảng thời gian ngắn - Ảnh: Marvel Studios.

Giống như Thế giới lượng tử hay Chiều không gian Gương, Ancestral Plane (tạm dịch: Thế giới Tổ tiên) không phải là một vũ trụ thông thường. Đây là nơi mà các quy luật về thời gian và không gian đã bị biến đổi hoàn toàn, cũng là nơi an nghỉ của những linh hồn Black Panther quá cố và giúp họ giao tiếp với hậu duệ của mình.

Người Wakanda đã tìm ra cách để kết nối tâm hồn của bản thân với thế giới này, thông qua việc sử dụng Tâm hình thảo - thứ thảo dược ban phát cho họ siêu sức mạnh để trở thành Black Panther. Mặc dù là một phần trong văn hóa của Wakanda, thế nhưng Thế giới Tổ tiên thực chất lại khá gần gũi với Astral Plane (Thế giới Tinh tú), nơi mà Ancient One và Doctor Strange từng gửi linh hồn của họ đến sau khi tách ra khỏi cơ thể vật lý của mình. Sức mạnh của viên đá Linh hồn cũng có thể giúp người sử dụng di chuyển đến thế giới này mà không cần hiểu biết về bí thuật.

Những viên đá vô cực (Avengers: Infinity War)

Những viên đá vô cực có thể mở cánh cổng đến Soul World - Ảnh: Marvel Studios.

Bất cứ ai sử dụng cùng lúc 6 viên đá vô cực đều sẽ được đưa đến Soul World - 1 chiều không gian tồn tại bên ngoài thực tại thông thường. Đây thực chất là một khoảng không vô tận, trống rỗng và chỉ hiện hữu những người thực sự quan trọng đối với người được đưa đến đó.

Soul World là một địa điểm ẩn chứa rất nhiều bí ẩn và chưa thực sự được giải thích rõ ràng trong MCU, bởi nó kết nối trực tiếp đến tâm hồn của tất cả các thực thể sống. Đã từng có giả thuyết cho rằng đây là nơi an nghỉ của linh hồn sau khi qua đời, nhưng dường như Soul World còn có vai trò lớn hơn thế. Thanos đã từng được đưa đến đây sau khi thực hiện cú búng tay vô cực trong Avengers: Infinity War, nhưng hắn vẫn còn sống sót và thậm chí là còn quay trở lại thực tại mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Nếu 6 viên đá vô cực có thể đưa người sử dụng đến một chiều không gian kỳ lạ như vậy, rất có thể chúng cũng có khả năng mở khóa cánh cổng kết nối các thực tại trong đa vũ trụ Marvel.

Con đường dẫn đến Ta-Lo (Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings)

Ta-Lo là một trong số vô vàn chiều không gian biệt lập của MCU - Ảnh: Marvel Studios.

Vùng đất thần thoại Ta-Lo thực chất là một trong số rất nhiều chiều không gian của MCU, là ngôi nhà của rất nhiều sinh vật kỳ ảo như Dijiand hay rồng thần Great Protector. Cách duy nhất để có thể đến được nơi đây là phải băng qua một rừng tre di động vào ngày lễ Thanh Minh hàng năm. Nói cách khác, mê cung tre đó chính là cách để di chuyển đến một chiều không gian khác trong MCU.

Ta-Lo cũng là vùng đất ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa được khai thác sâu. Một trong số đó chính cánh cổng kết nối đến một chiều không gian hắc ám, nơi giam cầm ác nhân chuyên hấp thụ linh hồn các sinh vật sống Dweller-in-Darkness. Vì Shang-Chi là tân binh của MCU và mới chỉ góp mặt trong 1 dự án điện ảnh duy nhất, nhiều khả năng khán giả vẫn còn cơ hội được trở lại Ta-Lo trong những bộ phim tương lai của Marvel Studios.

Thế giới bên kia (Moon Knight)

Cái chết cũng là 1 cách để di chuyển đến chiều không gian khác - Ảnh: Marvel Studios.

Series Moon Knight đã cho thấy ngay cả cái chết cũng có thể giúp con người di chuyển đến một chiều không gian khác. Sau khi bị Arthur Harrow sát hại, Marc Spector đã được đưa đến thế giới bên kia, dưới dạng 1 bệnh viện tâm thần kỳ lạ. Đó chính là Dual, chiều không gian tâm linh trong thế giới ngầm của Ai Cập.

Theo nữ thần Taweret lý giải, cách duy nhất để thoát khỏi nơi này là phải chấp nhận tham gia thử thách đánh giá tâm hồn bằng cách cân trái tim của bản thân với 1 chiếc lông vũ. Nếu trái tim nặng hơn, linh hồn của người đó sẽ bị hóa đá và mãi mãi mắc kẹt lại tại sa mạc Duat. Ngược lại, họ sẽ được đưa đến thiên đường Aaru và vĩnh viễn tận hưởng cuộc sống an nhiên. Trong 1 số trường hợp đặc biệt, Taweret có thể mách nước hoặc giúp đỡ các linh hồn trở về dương gian, trở về với cuộc sống trước đây của họ.

Chiếc vòng tay của Kamala Khan (Ms. Marvel)

Chiếc vòng tay của Ms. Marvel có liên kết với chiều không gian bí ẩn Noor - Ảnh: Marvel Studios.

Chiếc vòng tay của Kamala không chỉ giúp kích hoạt siêu năng lực ẩn chứa bên trong cô, mà còn có thể mở ra một chiều không gian khác có tên Noor. Đây cũng là nơi Kamala hấp thụ năng lượng, và là quê nhà của các Clan Destines.

Mặc dù chưa được giải thích quá rõ ràng trong series Ms. Marvel, nhưng dường như chiếc vòng này chính là cầu nối giữa Earth-616 với Noor. Và chưa biết chừng, nó còn có thể mở khóa cánh cửa dẫn đến những thực tại khác, những chiều không gian khác trong MCU.

Cuốn sách Darkhold (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

Darkhold có thể giúp người sử dụng di chuyển đến thực tại khác ở cấp độ tiềm thức - Ảnh: Marvel Studios.

Darkhold là cuốn sách ma thuật có liên quan đến phép thuật hỗn mang (Chaos Magic) tiềm ẩn bên trong Scarlet Witch. Tuy nhiên, bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness cho thấy nó còn sở hữu 1 khả năng khác: Đó là nhập mộng, cho phép người sử dụng nhập vào biến thể của chính họ ở một thực tại khác. Ở một mức độ nào đó, đây cũng có thể coi là một cách du hành đa vũ trụ, ít nhất là ở cấp độ tiềm thức.

Dẫu vậy, Darkhold là một bảo vật hắc ám có thể làm biến chất và thậm chí là hủy hoại người dùng nó. Wanda Maximoff hay Evil Strange là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Bản thân Stephen Strange cũng đã phải hứng chịu hậu quả sau khi thực hiện nhập mộng bằng cuốn sách Darkhold, vô tình kích hoạt con mắt thứ 3 ở trên trán của mình. Tuy nhiên, đoạn mid-credit của Doctor Strange in the Multiverse of Madness cho thấy dường như Stephen đã làm chủ được con mắt đó và gia tăng sức mạnh của bản thân.

Nguồn: Marvel Studios, ScreenRant