Lương tôi gấp ba chồng nhưng mỗi lần cãi nhau anh đều bảo: "Tiền không mua được sự tôn trọng"

Từ hôm đó, mỗi khi có bất đồng, anh lại nhắc đến chuyện thu nhập của tôi như thể đó là nguyên nhân khiến tôi trở nên kiêu ngạo.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mức lương của mình lại trở thành thứ khiến hôn nhân rạn nứt. Tôi không biết mình đã làm gì để anh nghĩ như vậy, hay chỉ vì khoảng cách thu nhập giữa hai vợ chồng ngày càng lớn nên mọi lời nói của tôi đều bị hiểu theo hướng khác.

Tôi 34 tuổi, làm quản lý marketing cho một công ty nước ngoài, thu nhập khoảng 70 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi hơn tôi hai tuổi, là kỹ sư xây dựng với mức lương khoảng 25 triệu đồng. Khi mới yêu và mới cưới, chúng tôi đều thống nhất rằng ai kiếm nhiều hay ít cũng không quan trọng, miễn cả hai cùng cố gắng. Tôi từng tin đó là nền tảng đủ vững để vượt qua mọi áp lực của cuộc sống.

Ba năm qua, công việc của tôi phát triển nhanh hơn. Thu nhập tăng lên kéo theo việc tôi trở thành người chi trả phần lớn các khoản lớn trong gia đình. Căn hộ chúng tôi đang ở, tôi là người góp nhiều tiền hơn. Chiếc ô tô cũng vậy. Học phí của con, các gói bảo hiểm, những chuyến du lịch hay các khoản đầu tư dài hạn chủ yếu đều từ thu nhập của tôi. Tôi chưa từng lấy đó làm điều để kể công, càng không muốn chồng cảm thấy mình lép vế. Mỗi lần đi ăn với gia đình hai bên, tôi thường lặng lẽ thanh toán rồi bảo mọi người là chồng đã trả. Bạn bè hỏi ai mua xe, tôi luôn nói là tiền của cả hai. Tôi nghĩ như vậy là đủ để giữ sự tôn trọng dành cho anh.

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Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi từ những cuộc cãi vã rất nhỏ. Hôm đó, chồng quên đón con, khiến cô giáo phải ở lại gần một tiếng để chờ phụ huynh. Tôi đi làm về muộn, vừa mệt vừa lo nên trách anh thiếu trách nhiệm. Anh không giải thích nhiều, chỉ nhìn tôi rồi nói đúng câu khiến tôi nhớ mãi: "Em kiếm nhiều tiền thật, nhưng tiền không mua được sự tôn trọng". Từ hôm đó, mỗi khi có bất đồng, anh lại nhắc đến chuyện thu nhập của tôi như thể đó là nguyên nhân khiến tôi trở nên kiêu ngạo.

Tôi bắt đầu để ý cách mình cư xử. Có thể đôi lúc tôi nói hơi thẳng, cũng có khi vì bận rộn nên thiếu tinh tế. Nhưng tôi chưa từng dùng tiền để áp đặt chồng hay coi thường anh. Điều khiến tôi khó hiểu là những lúc cần đóng tiền mua nhà, sửa xe, đóng học cho con hay hỗ trợ bố mẹ hai bên, anh đều thoải mái để tôi chi trả. Chỉ đến khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chuyện tôi kiếm nhiều tiền hơn lại trở thành bằng chứng rằng tôi không còn tôn trọng chồng.

Có thời gian tôi cố thay đổi. Tôi không nhắc đến tiền, không góp ý về công việc của anh, thậm chí hạn chế chia sẻ những thành tích trong công việc vì sợ anh chạnh lòng. Thế nhưng bầu không khí trong gia đình vẫn không khá hơn. Tôi dần nhận ra điều khiến mình mệt mỏi không phải là việc phải kiếm nhiều tiền hơn chồng, mà là cảm giác mọi nỗ lực của mình đều có thể bị diễn giải thành sự hơn thua chỉ vì mức lương.

Đến bây giờ, tôi vẫn không biết ai đúng ai sai. Có phải đàn ông luôn khó chấp nhận khi vợ thành công hơn mình, hay chính tôi đã vô tình khiến chồng tổn thương mà không nhận ra? Tôi chỉ mong mỗi lần vợ chồng bất đồng, chúng tôi tranh luận về vấn đề đang xảy ra, thay vì để đồng lương trở thành cái bóng phủ lên mọi cuộc nói chuyện.