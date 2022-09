Lượng than Trung Quốc nhập từ Nga cao nhất trong 5 năm

Đài RT (Nga) dẫn số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 20/9 đưa tin lượng than nhập khẩu từ Nga trong tháng 8 đã đạt 8,54 triệu tấn, tăng so với mức 7,42 triệu tấn trong tháng 7 và tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái



Lượng nhập khẩu này được đánh giá là cao nhất kể từ khi số liệu thống kê được đưa ra từ năm 2017. Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu than do hạn hán và đợt nắng nóng gay gắt xảy ra ở miền tây và miền nam nước này từ cuối tháng 7. Các nhà máy nhiệt điện than đã đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến và thiếu hụt nguồn cung từ các nhà máy thủy điện.

Trong khi đó, Nga đã thúc đẩy đáng kể xuất khẩu các mặt hàng năng lượng, bao gồm cả than nhiệt, cho các khách hàng châu Á sau khi Liên minh châu Âu (EU) ngừng nhập khẩu than từ nước này.

Các thương nhân cho biết giá than sau chiết khấu của Nga đã tăng do cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tranh thủ mua, nhưng vẫn rẻ hơn so với than trong nước có cùng chất lượng. Than nhiệt của Nga ở mức 5.500 kcal trên cơ sở giao cho Trung Quốc có giá gần 155 USD/tấn vào cuối tháng 8, tăng từ khoảng 150 USD/tấn hồi tháng 7.