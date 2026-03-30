Lương Sơn Bá đẹp nhất màn ảnh giờ trông như "ma cà rồng"

Theo Sina, trong giới giải trí nói đến nam diễn viên có ngoại hình trẻ mãi không già hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất là Lâm Chí Dĩnh và Ngô Tôn. Tuy nhiên, Lâm Chí Dĩnh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến biến dạng khuôn mặt. Giờ đây, chỉ có Ngô Tôn khiến khán giả vẫn không ngừng cảm thán ngưỡng mộ khả năng giữ gìn nét thanh xuân của anh.

Ngô Tôn sinh năm 1979, ở lứa tuổi U50, nam diễn viên vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, gương mặt với những đường nét dường như không thay đổi suốt gần 30 năm tham gia giới giải trí.

Ngô Tôn và con gái năm 2014 khi tham gia show giải trí

12 năm trôi qua nam diễn viên vẫn không hề già đi

Theo Sina, ngoại trừ việc nam diễn viên rất giữ kỷ luật trong cuộc sống ăn uống lành mạnh và chăm chỉ tập gym, bí quyết trẻ mãi không già của Ngô Tôn cũng nằm ở vẻ đẹp cấu tạo xương mặt tự nhiên. Dung nhan của ngôi sao Công Chúa Nhà Tôi ít có mỡ thừa, đường cằm đẹp tự nhiên không cần chỉnh sửa vì vậy qua nhiều năm anh vẫn giữ được vẻ trẻ trung.

Ngô Tôn là nghệ sĩ gốc Hoa lớn lên tại Brunei. Nam diễn viên trước đó hoạt động chủ yếu tại Đài Loan. Anh là thành viên nhóm nhạc thần tượng Phi Luân Hải nổi tiếng khắp châu Á. Ngô Tôn còn được mệnh danh là "hoàng tử phim thần tượng" xứ Đài nhờ vẻ ngoài lịch lãm điển trai, gia thế cao, xuất thân trong gia đình giàu có, đồng thời tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình thần tượng nổi danh.

Ngô Tôn sở hữu nhan sắc nổi bật vượt trội so với bạn đồng lứa từ khi còn trẻ. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Úc, Ngô Tôn về nước và được phát hiện bởi Ella nhóm S.H.E. Ngô Tôn sau đó đi casting phim Nàng Juliet Phương Đông và đậu vai nam chính Kỳ Phong Lượng.

Ở tuổi U50 anh vẫn giữ phong cách trẻ trung

Nam diễn viên được ví "trẻ mãi như ma cà rồng"

Sau thành công của vai chính đầu tay, Ngô Tôn trở thành thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải, hoạt động song song giữa diễn xuất và ca hát. Anh dần dần trở thành một trong những nam thần hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ thập niên 2000, liên tục ghi điểm qua những dự án như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Thiên Sứ Mặt Trời, Lửa Bóng Rổ ... và tất nhiên có cả Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bản điện ảnh.

Theo Sina , màn ảnh Hoa ngữ đã sản sinh ra nhiều phiên bản Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài khiến khán giả "phát sốt". Nếu Lương Tiểu Băng đã từ lâu được bầu chọn là Chúc Anh Đài xinh đẹp, khả ái nhất thì Lương Sơn Bá đẹp trai nhất là cái tên ít ai ngờ đến. Theo phía Sina xếp hạng, Lương Sơn Bá đẹp nhất màn ảnh từ trước đến nay lại chẳng phải La Chí Tường hay Ngô Kỳ Long, mà là Ngô Tôn trong bản phim đóng cùng Thái Trác Nghiên năm 2008.

Ngô Tôn được khen ngợi là "Lương Sơn Bá đẹp nhất màn ảnh"

Trong lúc sự nghiệp đang nở rộ thì Ngô Tôn đã có tuyên bố gây sốc. Năm 2013, nam diễn viên công bố trong tự truyện Quyết Định Dũng Cảm của mình rằng anh đã có vợ, thậm chí có con. Việc Ngô Tôn bất ngờ công khai chuyện hôn nhân sau xấp xỉ 10 năm ra mắt khiến fan cảm thấy đau lòng, như bị phản bội.