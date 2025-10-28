Lượng mưa tại tỉnh miền Trung lên tới 1.600mm, vượt mọi kỷ lục và chưa từng ghi nhận tại Việt Nam

Lượng mưa chưa từng có trong lịch sử

Trong hai ngày qua, khu vực TP Huế đã hứng chịu mưa rất to đến đặc biệt to, do tác động của hình thế thời tiết cực đoan trên dải Trung Bộ. Lượng mưa phổ biến tại vùng đồng bằng đạt từ 70-250mm, vùng núi từ 300-500mm; nhiều nơi vượt xa các ngưỡng trung bình nhiều năm, dẫn tới tình trạng lũ dâng nhanh và nguy cơ ngập úng diện rộng.

Mưa tại Huế vượt mức lịch sử, cao nhất từng ghi nhận ở Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo số liệu quan trắc, riêng đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa hơn 1.600mm chỉ trong 24 giờ, được đánh giá là mức mưa ngày lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam. Nếu tính từ đêm 25/10 đến sáng 27/10, lượng mưa tích lũy đã lên tới 2.272mm, vượt xa các kỷ lục từng thiết lập trong giai đoạn mưa lũ lịch sử năm 1999 và năm 2020.

Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết, mưa lớn dự kiến còn tiếp diễn đến sáng ngày 30/10, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm tại khu vực đồng bằng; 200-400mm tại khu vực A Lưới; và có nơi lên tới trên 600mm tại các địa bàn Nam Đông, Phú Lộc, Khe Tre, Chân Mây – Lăng Cô. Các địa phương Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy… nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất.

TP Huế đối mặt trận lũ lớn nhất kể từ đầu mùa mưa bão năm nay. Ảnh: TPO

Do mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông dâng cao nhanh chóng. Tại trạm Phú Ốc (TP Huế), đỉnh lũ chiều 27/10 đã vượt mốc lịch sử thiết lập năm 2020, gây lo ngại về khả năng ngập sâu tại các vùng trũng. Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở khu vực miền núi đang ở mức rất cao, đặc biệt tại các xã ven suối và khu vực có địa hình dốc.

Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp độ 1-2, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực sạt lở, tránh lưu thông qua cầu tràn, khe suối và các tuyến đường miền núi trong thời điểm mưa cực đoan. Cơ quan chức năng dự báo những ngày đầu tháng 11, mưa lớn tại miền Trung vẫn còn diễn biến phức tạp, cần tiếp tục theo dõi sát để chủ động phương án ứng phó.

Lũ trên sông Hương đã vượt báo động 3 là 1,59 m, khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Ảnh: NLĐ

Nguyên nhân do đâu?

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trên Báo Chính Phủ, nguyên nhân của đợt mưa đặc biệt lớn này là do tổ hợp không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía Nam lên, kết hợp với gió Đông ẩm mạnh ở độ cao 1.500–5.000 m – hình thế điển hình gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung.

Khu vực bên trong Đại nội Huế nước lũ đã tràn vào. Ảnh: Báo NLĐ

Ông Mai Văn Khiêm cho hay thêm rằng, từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12/2025, khu vực Trung Bộ vẫn còn khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và vùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Dự báo trong tháng 11, lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10–30%, có nơi cao hơn; riêng Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình, trừ vùng núi phía Bắc có xu hướng mưa ít hơn 10–20%.

Trong tháng 12, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo đạt 250–580 mm, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 50–150 mm.