BHXH Việt Nam cho biết căn cứ quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3-9 do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thay vì ngày 2-9 như thường lệ.

Chi trả lương hưu cho người hưởng tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Cường

Theo quy định của BHXH Việt Nam, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hằng tháng. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được chi trả qua hai hình thức. Với hình thức chuyển khoản, người hưởng sẽ nhận tiền chậm nhất vào ngày 5 hằng tháng.

Với hình thức tiền mặt, cơ quan chi trả thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 tại các điểm chi trả cố định, mỗi ngày tối thiểu 6 giờ.

Nếu danh sách đã giải quyết xong, việc chi trả có thể kết thúc sớm trước ngày 10. Từ ngày 11 đến ngày 25, việc chi trả tiếp tục tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả cấp huyện. Tuy nhiên, lịch này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Người hưởng lương hưu cần lưu ý các quy định về thay đổi hình thức hoặc nơi nhận. Khi có nguyện vọng, phải gửi văn bản đề nghị tới cơ quan BHXH nơi đang chi trả. Trong 5 ngày làm việc, cơ quan này phải giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản nếu không thể thực hiện.

Các trường hợp xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc không xác minh được thông tin sẽ bị tạm dừng chi trả; chấm dứt khi người hưởng qua đời, bị tuyên bố chết hoặc phát hiện hưởng sai quy định.

Trong trường hợp người hưởng trở lại hoặc được hủy bỏ quyết định mất tích, chế độ sẽ được khôi phục từ thời điểm cơ quan BHXH nhận đề nghị tiếp tục chi trả.

Nếu người hưởng qua đời trước khi nhận lương hưu còn tồn đọng, thân nhân sẽ được nhận phần chưa chi trả, trừ thời gian đã bị tạm dừng theo quyết định pháp luật.

