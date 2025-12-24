Lương 9 triệu/tháng, thuê trọ giữa Hà Nội vẫn đều đặn gửi 2 triệu về gia đình: Nhờ nguyên tắc chi tiêu “2 NÊN – 3 KHÔNG” ngay từ đầu tháng

Câu chuyện chi tiêu của Minh là một ví dụ cho việc chỉ cần biết cách cân đối chi tiêu thì lương có thấp, chúng ta vẫn có thể thuê nhà và sống tại Hà Nội mà vẫn có thể để ra một khoản tiết kiệm lo cho gia đình và tương lai sau này.

Lướt trên MXH, bạn sẽ thấy kênh TikTok @anhminhnek_1709, nơi Minh - chủ nhân kênh TikTok chia sẻ về cuộc sống hàng ngày và cách chi tiêu của nhân viên văn phòng với mức lương 9 triệu/tháng và đang phải thuê nhà ở Hà Nội. Hiện Minh vẫn còn độc thân nên mọi chi tiêu của cô gói gọn cho cá nhân và một phần gửi về bố mẹ ở quê.

Với mức thu nhập 9 triệu/tháng, lại phải chi tiền thuê nhà, sinh hoạt đủ thứ, nhiều người thường thắc mắc: "Lương vậy chắc tiêu hết sạch, làm sao mà còn gửi tiền về cho bố mẹ được?". Nhưng mỗi tháng Minh vẫn đều đặn gửi về nhà 2 triệu đẻ giúp đỡ bố mẹ và dự phòng một khoản cho tương lai.

Minh chia sẻ: "Bố mẹ mình không dư giả, làm công ăn lương cả đời vậy nên bố mẹ mình luôn có 2 nguyên tắc nhất định: 1 - Chỉ chi tiêu vào những thứ thật sự cần thiết. 2 - Luôn có một khoản để dành cho tương lai.

Bây giờ mình đã đi làm và thực hành việc tiết kiệm, mình cũng học theo cách của bố mẹ. Mỗi tháng mình trích 2 triệu để gửi về nhà vừa là để đóng góp vào quỹ gia đình, vừa để rèn luyện thói quen tiết kiệm của bản thân".

Theo chia sẻ của Minh, chi tiêu hàng tháng của cô được phân bổ khá rõ ràng. Với khoản chi cho ăn uống, cô ưu tiên nấu nướng tại nhà để tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe. "Ví dụ như buổi sáng mình thường ăn bánh bao khoảng 15k, cà phê thì tự pha ở nhà mang đi làm. Buổi trưa mình mang cơm đi, tối về lại nấu ăn. Tiền mua đồ nấu nướng của mình chỉ khoảng 400 - 500k mỗi tuần. Và nếu có ăn ngoài thì cố gắng giới hạn mức 50k mỗi bữa" - Minh chia sẻ.

Việc gửi tiền về gia đình, theo Minh, không chỉ đơn thuần là hỗ trợ bố mẹ mà còn là một cách chuẩn bị cho tương lai. "Mình nghĩ gia đình nào cũng cần có một khoản dự phòng cho những rủi ro như bệnh tật hay biến động kinh tế. Dù mỗi tháng 2 triệu không phải là số tiền lớn, nhưng tích góp lâu dài thì sẽ thành một khoản đáng kể" - Minh chia sẻ.

Nguyên tắc 2 NÊN - 3 KHÔNG: Để cân đối chi tiêu với mức thu nhập 9 triệu/tháng

Theo như Minh chia sẻ, mức lương 9 triệu/tháng, vừa thuê nhà, sống ở Hà Nội mà vẫn có thể gửi tiền về cho bố mẹ, phần lớn là do thói quen chi tiêu cô học được từ gia đình với 2 nguyên tắc theo chốt.

1 - Chỉ chi tiêu vào những thứ thật sự cần thiết.

2 - Luôn có một khoản để dành cho tương lai.

"Thật ra mình không có bí quyết tài chính gì cả, mình chỉ chia nhỏ các khoản tiêu ngay từ đầu tháng để dễ kiểm soát hơn mà thôi. Trong tháng vẫn có thể bù khoản nọ sang khoản kia, miễn là điều chỉnh kịp thời và không vung tay quá trán là được. Mình không phải là người biết cách chi tiêt tối ưu nhưng mình biết các khoản của mình đã tiêu vào mục đích gì và có tể cân đối cho phù hợp" - Minh chia sẻ.

Trên kênh của mình, Minh cũng tâm sự, thật ra không phải cô biết cách cân đối ngay từ đầu. Hồi trước mới đi làm Minh cũng mắc phải 3 sai lầm khiến cô không thể tiết kiệm được đồng nào.

Sai lầm 1: Tiền ít thì không cần quản lý .

Trước đây, cô luôn có suy nghĩ lương chẳng có bao nhiêu, quản lý cũng không dư ra được đồng nào.

Chính suy nghĩ đó khiến cô tiêu tiền theo cảm tính, mạnh tay lúc nào không hay, và kết quả là cuối tháng luôn "cháy túi".

Sai lầm 2: Dễ dãi với những khoản chi nhỏ

Ví dụ như những chai nước ngọt mua trên đường đi làm về, những ly trà sữa hay đồ ăn vặt lúc xem phim ở nhà... tưởng chừng không đáng bao nhiêu, nhưng cộng dồn lại lại trở thành một khoản lớn mỗi tháng.

Ngày trước Minh không hề để ý, nhưng khi tổng kết lại mỗi tháng cũng tốn một khoản kha khá cho những chi tiêu lặt vặt này.

Sai lầm 3: Tiêu được thì mới kiếm được

Theo Minh, đây là suy nghĩ nghe có vẻ hợp lý nhưng lại rất dễ khiến việc chi tiêu vượt ngoài tầm kiểm soát. "Kiếm được nhiều chưa chắc đã tiết kiệm được nhiều hơn, nhưng tiêu không kiểm soát thì chắc chắn sẽ mất cân bằng tài chính" - Minh chia sẻ.

Sau khi nhận ra những điều đó, cô mới hiểu rằng việc tiết kiệm không phải là chờ đến khi có thu nhập cao hơn mới bắt đầu.

"Mình nghĩ ai cũng có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, từ những thói quen nhỏ nhất mỗi ngày. Dù ở thời điểm hiện tại đây chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi nhưng mình nghĩ tích tiểu thành đại, những tích góp nho nhỏ của mình ở thời điểm hiện tại sẽ là điểm tựa cho mình trong tương lai" - Minh tâm sự.

(Nguồn: @anhminhnek_1709)