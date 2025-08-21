Lương 20 triệu, không thở nổi

20 triệu ở thành phố lớn không phải là mức ngân sách quá thấp để trang trải cuộc sống độc thân, một mình. Nhưng với người đã lập gia đình, lại đang nuôi con nhỏ, câu chuyện sẽ rất khác. Hàng tháng cầm trong tay 20 triệu - là thu nhập của cả vợ lẫn chồng, thấy sao ngột ngạt quá. Đó chính là tình trạng hiện tại của cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây.

Không dám mơ mua nhà, chỉ mong có cái ô tô mà vẫn quá xa vời

Thu nhập 20 triệu, đương nhiên, họ hiểu mua nhà là giấc mơ quá viển vông nên chỉ dám ước có chiếc ô tô, cũ thôi cũng được để che mưa che nắng, nhưng dường như vẫn là quá xa vời. Trong bài tâm sự của mình, cô vợ bộc bạch: "Vợ chồng mình đều sinh năm 1991, mới có 1 bé gái 7 tuổi, năm nay con lên lớp 2.

Thu nhập của vợ chồng mình cả tháng được tầm 20 triệu. Thực sự lúc nào cũng thấy ngột ngạt quá. Bọn mình đều không biết nhiều về công nghệ hay đầu tư, nên cũng không có nghề tay trái hay thu nhập gì thêm. Mua nhà thì không dám, chỉ ước mơ có cái ô tô tầm 300 triệu thôi mà có vẻ vẫn viển vông quá. Có nhà nào tình cảnh cũng như nhà mình mà vươn lên thành công chưa ạ? Mọi người cho mình xin lời khuyên với" .

Trong phần bình luận, nhiều người đồng lòng khuyên kể cả có 300 triệu thì cũng không nên mua ô tô lúc này, khi tình hình tài chính chưa ổn định. Mua được xe là 1 chuyện, chi phí nuôi xe lại là chuyện khác. Nếu ở thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM, riêng tiền gửi xe thôi có lẽ đã là một khoản không nhỏ.

"Nhà mình đang có ô tô đây, mình khuyên thật nếu mua xe mà không đi nhiều, không kiếm thêm được tiền thì thu nhập 20 triệu, tốt nhất đừng mua, chứ không thì tiền nuôi xe có khi còn tốn hơn tiền nuôi em bé 7 tuổi đó. Giờ mình tập trung tìm cách tăng thu nhập thôi, chứ xe cộ nó là tiêu sản, dư dả thì hẵng tính tới nó" - Một người chia sẻ.

"Nhà mình đi làm đến công ty tầm 8 km, 1 tháng đi lại hết 2,5 triệu tiền xăng, gửi xe hết 1,2 triệu. Chưa kể tiền bảo bảo dưỡng mất tầm 7 triệu/năm mà đấy là bảo dưỡng định kỳ chứ không phải do va chạm đâu nhé. Đó là chi phí cố định, còn nhiều cái phát sinh lắm, mới hôm trước cán 1 loạt đinh phải thay lốp mất 4 triệu, rồi thêm cần gạt mưa, nước rửa kính nữa. Kể như vậy để mom thấy mua ô tô nó tốn kém vô cùng. Thu nhập còn đang chưa ổn thì mua là hối hận đấy" - Một người chung quan điểm.

"Nói thật mong bạn đừng tự ái chứ thu nhập 20 triệu nuôi con ăn học, 1 tháng cũng không dư bao nhiêu, mà lại muốn mua ô tô rồi lại lấy lý do không rành công nghệ nên không kiếm thêm được tiền thì nó không hợp lý. Mình thấy hơi đua đòi, hơi lý do. Chưa biết thì học, thời đại nào rồi. Ưu tiên nên là kiếm thêm tiền, tích góp mua vàng hoặc mua tài sản, chứ lại ham cái tiêu sản làm gì trong khi hiện tại thì kêu ngột ngạt" - Một người thẳng thắn.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,... Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.