Lương 15 triệu, gửi tiết kiệm 20 năm, đến ngày rút 1,2 tỷ xây nhà, ngân hàng nói: "Anh chưa từng mở sổ ở đây"

Trần Minh (40 tuổi, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc) bắt đầu ngày làm việc quen thuộc ở siêu thị: xếp lại các gian hàng, kiểm tra lô hàng mới nhập, rồi tiện tay lau vội lớp nước mưa còn đọng trên cửa kính - như một thói quen khó bỏ.

Anh đã gắn bó với công việc này suốt 5 năm, kiêm nhiệm đủ thứ việc trong ngày để có mức thu nhập khoảng 4.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 15 triệu đồng).

Buổi tối, Trần Minh tiếp tục làm thêm các công việc bán thời gian khác, bởi chi phí sinh hoạt ở thành phố này vốn không hề rẻ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, hôm nay anh phấn chấn hơn mọi ngày, bởi sắp đến lúc được rút khoản tiền gửi tiết kiệm đã kéo dài suốt 20 năm. Khoản tiền này được Trần Minh gửi từ khi vừa ra trường, thông qua một người bạn làm chung ở công việc đầu tiên. Nhớ lại thời điểm đó, anh cho biết mình quen Hạo Minh, bạn học cùng trường, sau này cùng làm nhân viên siêu thị. Hạo Minh giới thiệu đang làm thêm công việc liên quan đến ngân hàng và cần người mở sổ tiết kiệm.

“Hạo Minh nói có gói gửi mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng, sau 20 năm sẽ nhận về 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng). Khi đó, tôi cũng nghĩ đến chuyện tiết kiệm để mua nhà. Bố mẹ ở quê đã qua đời, người thân không còn nhiều nên tôi xác định ở lại thành phố, cũng cần một chỗ để gửi gắm. Số tiền trích ra hàng tháng không quá nặng gánh, lại coi như giúp bạn, nên tôi không suy nghĩ nhiều mà chuyển tiền”, Trần Minh chia sẻ.

Suốt 20 năm, việc chuyển tiền đã trở thành một thói quen cố định trong đời Trần Minh, giống như việc anh lau cửa kính mỗi sáng hay kiểm lại kệ hàng trước giờ mở cửa siêu thị. Mỗi tháng, đúng ngày, anh lại chuyển tiền vào tài khoản do Hạo Minh cung cấp. Không hợp đồng, không sổ cứng cầm tay, chỉ có vài tin nhắn xác nhận và lời hứa quen thuộc: “ Cứ yên tâm, ngân hàng lớn, không sao đâu.”

Thỉnh thoảng, Trần Minh cũng có chút dao động khi thấy người khác gửi tiết kiệm đều có sổ, có dấu đỏ. Nhưng Hạo Minh trấn an rằng đây là “gói nội bộ”, không cần thủ tục rườm rà, thậm chí còn khoe từng giúp vài người quen rút tiền thành công. Tin bạn, lại nghĩ mình chẳng có gì để mất ngoài số tiền đã chắt chiu từng tháng, Trần Minh tiếp tục gửi.

20 năm trôi qua. Tóc anh đã lấm tấm bạc, lương vẫn quanh quẩn mức hơn 4.000 nhân dân tệ, nhưng trong đầu Trần Minh luôn có một cột mốc rõ ràng: ngày được rút hơn 400.000 nhân dân tệ - số tiền đủ để anh mua 1 căn nhà nhỏ, coi như có chốn đi về sau nửa đời người làm công ăn lương nơi đất khách.

Thế nhưng, buổi sáng anh bước chân vào ngân hàng hôm đó đã trở thành khoảnh khắc thay đổi tất cả.

Sau khi nhập thông tin, nhân viên giao dịch ngẩng lên, lịch sự nhưng dứt khoát: “Anh chưa từng mở sổ tiết kiệm ở đây.”

Ảnh minh họa.

Trần Minh chết lặng. Anh lục tung điện thoại, đưa ra các tin nhắn chuyển khoản, tên người nhận, thời gian kéo dài suốt hai thập kỷ. Nhân viên ngân hàng kiểm tra rất lâu rồi giải thích: tài khoản nhận tiền là tài khoản cá nhân, không liên quan đến bất kỳ sản phẩm tiết kiệm nào của ngân hàng.

Người bạn tên Hạo Minh - Đầu mối duy nhất của toàn bộ các giao dịch lúc này đã hoàn toàn mất liên lạc. Số điện thoại không còn hoạt động, trong khi tài khoản mạng xã hội vẫn hiển thị trạng thái online nhưng mọi tin nhắn hay cuộc gọi đều không nhận được hồi đáp.

Trần Minh cho biết anh đã nhiều lần quay lại ngân hàng để hỏi thêm thông tin, đồng thời tìm cách liên hệ những người từng được Hạo Minh giới thiệu trước đây nhưng đều không có kết quả. Trong trạng thái hoang mang và bàng hoàng, anh từng nghĩ đến việc trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, việc không có hợp đồng, không giấy tờ xác nhận giao dịch với ngân hàng khiến anh rơi vào thế bị động, thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu, ngoài tài khoản MXH của Hạo Minh nhưng không có hình ảnh cũng như thông tin cá nhân nào.

Những lời hứa năm nào, cuối cùng hóa ra chỉ tồn tại trong ký ức của một người đã đặt trọn niềm tin vào bạn bè. "Tôi không dám tin là mình đã làm việc quần quật suốt 20 năm, gửi tiền đều đặn mà cuối cùng lại chẳng có gì trong tay. Nếu ngày đó tôi chịu khó bước vào ngân hàng hỏi một câu, hoặc yêu cầu một tờ giấy xác nhận, có lẽ mọi chuyện đã khác", Trần Minh chia sẻ trong bài đăng trên Xiaohongshu. "

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo hàng nghìn bình luận. Không ít người bàng hoàng khi nhận ra bản thân hoặc người thân từng suýt rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một số netizen thẳng thắn cho rằng đây là bài học “đắt giá nhưng cần thiết”, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào tâm lý tin người, ngại thủ tục, và mong muốn tích lũy cho tương lai.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh: tiết kiệm không sai, sai là tiết kiệm bằng niềm tin mù quáng. Không có sổ, không hợp đồng, không xác nhận trực tiếp từ ngân hàng dù lời giới thiệu đến từ người quen đều tiềm ẩn rủi ro.

Nguồn: Xiaohongshu.