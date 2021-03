Lương 10 triệu, nam công nhân 25 tuổi mua được căn hộ tiền tỷ sau 6 năm đi làm: Cố gắng tối ưu mọi chi tiêu

Ông bà xưa có câu: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", "năng nhặt, chặt bị"... Biết căn cơ tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch thì mới được no đủ.



Quả thật, "mua nhà" - hai từ tưởng chừng vô cùng khó khăn với những người trẻ có mức thu nhập trung bình 10-15 triệu/tháng. Thế nhưng, nhờ áp dụng chặt chẽ nguyên tắc chi tiêu theo tiêu chí căn cơ, tiết kiệm, ông bố trẻ 25 tuổi có tên Nguyễn Anh Tuấn, quê Nghệ An, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương đã có thể mua được căn hộ tiền tỷ cho mình.

Khoe thành quả sau 6 năm nỗ lực không ngừng, căn hộ nhỏ vẻn vẹn 53m2 có giá 1,3 tỷ đồng của anh Anh Tuấn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Căn hộ rộng hơn 50m2 với 2 phòng ngủ là thành quả sau 6 năm đi làm của Anh Tuấn.

Một căn nhà riêng là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng mua nhà bằng mức lương công nhân 10 triệu/tháng như anh Tuấn là một bài toán khó khiến nhiều người tò mò về lời giải.

Tuấn bật mí: "Mình đi làm công nhân được 6 năm rồi, thu nhập 10 triệu/tháng thì mình dành ra khoảng 5 triệu (tức 50% thu nhập) cho các chi phí sinh hoạt bắt buộc như tiền thuê nhà, tiền ăn uống, xăng xe...

Thực sự phải hết sức tiết kiệm, lâu lắm mình mới mua sắm những vật dụng cần thiết hay đi chơi, ăn uống bên ngoài một lần. Còn một nửa thu nhập còn lại mình tiết kiệm. Sau 6 năm tích cóp dư được khoảng 500 triệu."

Cách đây một năm, Anh Tuấn kết hôn và lên kế hoạch mua nhà để đón vợ con vào Bình Dương ở.

"Cưới xong, cộng số tiền mừng cưới với hai bên nội, ngoại cho mượn thì vợ chồng mình có đúng 800 triệu. Lúc đó liều mua căn hộ 1 tỷ 300 triệu này vì vợ chuẩn bị sinh em bé, đi thuê phòng trọ ở thấy thương con quá.

Nghĩ là làm, trong thời gian vợ về quê sinh em bé, mình ở đây ký hợp đồng mua nhà, trả trước 800 triệu còn lại vay trả góp ngân hàng.

Dù không dư dả gì nhưng mình vẫn dành ra 100 triệu làm nội thất. Mình thường "tàu ngầm" trong các hội nhóm khoe nhà cửa, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người cộng với kiến thức của bản thân rồi tự làm, tự mua sắm các thứ.

Tổ ấm nhỏ của mình so với nhiều người thực sự quá nhỏ bé và không sang trọng, đẹp lắm nhưng mình thực sự yêu nó vì là công sức, mồ hôi nước mắt suốt bao năm cố gắng của mình".

Sau khi vợ sinh em bé, ông bố trẻ "liều" mua nhà để có tổ ấm nhỏ cho vợ con

Để có được thành quả như hiện tại, không chỉ đòi hỏi sự cần cù, chịu khó mà quan trọng hơn cả, ông bố trẻ đã biết xây dựng kế hoạch chi tiêu và đặt mục tiêu hợp lý.

Hành trình mua nhà tiền tỷ với mức lương công nhân của chàng trai 25 tuổi nhận được lời khen ngợi của dân mạng.

Đặc biệt, ông bố trẻ thực sự là trụ cột vững chãi cho tổ ấm nhỏ của mình, khi đã lên kế hoạch mua nhà, một mình chuẩn bị, sắm sửa mọi thứ để khi vợ sinh con xong, mọi thứ đã sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ.

Anh Tuấn tâm sự: "Hiện vợ mình đang nghỉ sinh nên thu nhập cả nhà phụ thuộc vào mình, hiện tại mỗi tháng mình làm được 14 triệu, dành cho con 4 triệu/tháng, còn lại là tiền sinh hoạt phí và trả nợ ngân hàng.

Thực sự con đường phía trước còn dài và vẫn còn nhiều vất vả, nhưng thành quả ngọt ngào là căn nhà mơ ước này chính là động lực để vợ chồng mình cùng nhau cố gắng hơn nữa".

Câu chuyện tiết kiệm mua nhà với mức lương công nhân 10 triệu/tháng của ông bố trẻ hiện vẫn đang được chia sẻ rầm rộ.