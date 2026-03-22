Lưới điện Cuba sụp đổ lần thứ hai trong vòng 1 tuần

Lưới điện Cuba sụp đổ khi chính phủ Cuba đang vật lộn để duy trì nguồn điện cho 10 triệu dân với cơ sở hạ tầng xuống cấp.

"Vào lúc 18h32 ngày 21/3 (giờ địa phương), toàn bộ hệ thống điện quốc gia đã bị ngắt kết nối. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin" - Công ty Điện lực nhà nước Cuba (Union Electrica) thông báo trên mạng xã hội.

Sự cố lưới điện sụp đổ này đánh dấu lần mất điện lớn thứ 3 trong tháng 3 này. Trước đó, phần lớn hệ thống điện của Cuba bị sập vào ngày 4/3 do một nhà máy nhiệt điện lớn gặp sự cố. Mạng lưới điện của nước này cũng bị tê liệt hoàn toàn vào ngày 16/3 vì những lý do chưa rõ.

Cuba đã trải qua một loạt sự cố mất điện diện rộng hoặc hoàn toàn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hai lần mất điện hoàn toàn trong vòng 1 tuần là điều bất thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với đảo quốc Caribe này sau khi lực lượng của Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1. Venezuela từng là quốc gia tài trợ quan trọng nhất của Cuba, cung cấp dầu cho La Habana - đồng minh thân cận của Caracas - với các điều khoản ưu đãi.

Người dân đi bộ trên đường phố trong thời gian mất điện ở La Habana, Cuba, ngày 21/3/2026 (Ảnh: AP)

Kể từ đó, Tổng thống Trump đã cắt đứt nguồn cung dầu xuất khẩu từ Venezuela sang Cuba, đồng thời đe dọa các quốc gia khác bằng thuế quan trừng phạt nếu những nước này bán dầu cho Cuba.

Mexico - nhà cung cấp dầu quan trọng nhất cho Cuba cùng với Venezuela - đã ngừng vận chuyển dầu cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo cho La Habana.

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng vọt do cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga, nhưng bao gồm một ngoại lệ loại trừ cụ thể các giao dịch liên quan đến Cuba. Ngoài ra còn có Triều Tiên và Crimea.

Cuba từ lâu đã đổ lỗi cho lệnh cấm vận thương mại của Mỹ gây ra những khó khăn, thiệt hại kinh tế - bao gồm cả hệ thống lưới điện yếu kém - của nước này. Trong khi đó, Washington lại cho rằng những thất bại đó là do nền kinh tế chỉ huy kiểu Liên Xô của Cuba.