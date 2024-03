Chủ tịch Hội đồng trường đại học chưa học hết lớp 7

Trường Đại học Mỏ - Địa chất nêu rõ, ông Đoàn Xuân Tiếp (SN 1950) không có thời gian học tập tại trường và không có tên trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Sau sự việc ô ng Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc , bị khai trừ Đảng do sử dụng bằng đại học không hợp pháp, không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông; mới đây nữ Phó chủ tịch Hội đồng trường này cũng vướng vào nghi vấn dùng bằng đại học giả; trước đó, một nữ hiệu phó bị khởi tố bắt giam vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ Văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính...

Cụ thể, vào trung tuần tháng 1/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhận thấy, với cương vị Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh Bắc (nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2025), ông Đoàn Xuân Tiếp đã vi phạm quy định, nhiệm vụ của đảng viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Tiếp đã kê khai lý lịch không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị để đảm bảo các điều kiện được kết nạp đảng và đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu nhân sự ứng cử, bầu cử tham gia Ban chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh Bắc.

Dù không tham gia học tập nhưng ông Đoàn Xuân Tiếp vẫn có bằng tốt nghiệp trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa 2005 - 2010, chuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ, hệ đào tạo Vừa học vừa làm. Điểm bình quân khóa học của ông là 7,12, xếp loại Khá. Tuy nhiên, tại văn bản của Trường Đại học Mỏ - Địa chất nêu rõ, ông Đoàn Xuân Tiếp (SN 1950) không có thời gian học tập tại trường và không có tên trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường với những thông tin được ghi trên bằng tốt nghiệp.

Đáng chú ý, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh cho biết, qua quá trình xác minh, ông Đoàn Xuân Tiếp mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm học lớp 7 thì nghỉ, cho nên ông Tiếp không có bằng THCS. Sau đó, ông Tiếp đi bộ đội và có quá trình công tác sau này. Hiện tại, ông Tiếp đã đi học Thạc sĩ tại Philippines và học tiếp lên Tiến sĩ.

Hành vi vi phạm của ông Đoàn Xuân Tiếp là rất nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức Đảng.

Phó Chủ tịch vướng nghi vấn dùng bằng đại học giả

Học viện Tài chính đã phản hồi bằng Văn bản số 42 xác nhận, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã chuyển tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối kết quả xác minh bằng tốt nghiệp Đại học của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1960), Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc.

Hành động trên xuất phát từ việc, trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ - công ty sáng lập trường Đại học Kinh Bắc phát hiện bà Hồng không có đủ năng lực và nghi ngờ về tính chính xác của bằng đại học mà bà Hồng đã cung cấp. Do đó, Công ty Chân- Thiện- Mỹ đã gửi văn bản đến Học viện Tài chính đề nghị kiểm tra và xác minh việc cấp bằng cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng.

Ngày 10/1/2024, Học viện Tài chính đã phản hồi bằng Văn bản số 42 xác nhận, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000.

Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng khẳng định rằng, bản thân đáp ứng đủ điều kiện để làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc. Bà Hồng đã cung cấp bằng Tốt nghiệp đại học Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Học viện Tài chính cấp ngày 22/8/2000, số hiệu bằng A048758, số vào sổ 2587/HVTC để chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định của Trường Đại học Kinh Bắc.

Phó hiệu trưởng bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác

Không chỉ sở hữu bằng đại học giả, một Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc khác đã bị bắt về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, ngày 27/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Kinh Bắc và các tỉnh.

Ngày 28/12/2019, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1958, trú tại phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc) về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Minh Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ Văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

Ở một diễn biến khác, Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đào Thị Bích Thuỷ (SN 1958, ở Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác”, quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144 của Chính phủ. Bà Đào Thị Bích Thủy là Phó hiệu trưởng kiêm Chánh Văn phòng Đại học Kinh Bắc.