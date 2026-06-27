Lukaku khiến tất cả giật mình, bùng nổ giúp tuyển Bỉ giành lấy ngôi đầu bảng từ tay Ai Cập

Vừa vào sân được ít giây, Lukaku lập tức ghi bàn, giúp tuyển Bỉ có được tỉ số vừa đủ để vươn lên dẫn đầu bảng G.

Bước vào lượt trận cuối bảng G World Cup 2026, tuyển Bỉ (2 điểm) hiểu rằng họ không chỉ cần đánh bại New Zealand (1 điểm) mà còn phải chờ kết quả từ cuộc đối đầu giữa Iran (2 điểm) và Ai Cập (4 điểm) để nuôi hy vọng giành ngôi đầu bảng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bỉ nhanh chóng áp đặt thế trận. Kevin De Bruyne liên tục tạo ra những đường chuyền nguy hiểm, trong khi Leandro Trossard trở thành cái tên nổi bật nhất trên hàng công.

Phút 11, Trossard dứt điểm trúng cột dọc, sau đó hậu vệ New Zealand kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Ít phút sau, Bỉ được hưởng phạt đền khi bóng chạm tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã hủy quyết định.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 28. Trossard có mặt đúng lúc sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm và tung cú sút quyết đoán vào góc cao, mở tỷ số 1-0 cho đại diện châu Âu.

New Zealand nỗ lực đáp trả trong phần còn lại của hiệp một nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự do Thibaut Courtois chỉ huy. Thậm chí, trước giờ nghỉ, Charles De Ketelaere còn suýt nhân đôi cách biệt nếu không bị thủ môn Max Crocombe xuất sắc cản phá.

Ngay đầu hiệp hai, Bỉ tiếp tục tăng tốc. Phút 50, Trossard hoàn tất cú đúp khi nhanh chân dứt điểm sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Trossard tỏ sáng với một cú đúp.

New Zealand không buông xuôi và tạo ra vài cơ hội đáng chú ý. Phút 55, Elijah Just vượt qua hàng thủ Bỉ rồi tung cú sút hiểm hóc, nhưng Courtois đã phản xạ xuất thần để cứu thua.

Không tận dụng được cơ hội, đại diện châu Đại Dương phải trả giá. Phút 66, Kevin De Bruyne khiến cả sân vận động bùng nổ bằng một siêu phẩm sút xa. Sau tình huống bóng bật ra, tiền vệ của Bỉ tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là tỉ số vừa đủ để Bỉ vươn lên dẫn đầu bảng, bởi ở trận đấu cùng giờ, Ai Cập và Iran đang hòa nhau 1-1.

Nhưng đến phút 84, New Zealand bất ngờ có được bàn danh dự nhờ cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm của Elijah Just. Bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 của đối thủ khiến tuyển Bỉ tụt xuống xếp thứ hai.

Ngay lập tức, Lukaku được tung vào sân. Và ngay ở pha dứt điểm đầu tiên, tiền đạo 33 tuổi đã tỏa sáng. Anh bật cao đánh đầu ghi bàn sau đường tạt bóng chuẩn xác của đồng đội, nâng tỉ số lên 4-1 cho tuyển Bỉ.

Trong những phút bù giờ, đội bóng áo đỏ có thêm 1 bàn thắng nữa để thắng 5-1 chung cuộc, qua đó đi tiếp với vị trí đầu bảng G.

Ở trận đấu cùng giờ, Ai Cập sớm dẫn trước tứ phút thứ 5, nhưng để đối phương gỡ hòa chỉ sau đó 9 phút. Đến cuối trận, Iran sút tung lưới đối thủ, nhưng trọng tài đã xem VAR và không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Hòa 1-1 chung cuộc, Iran có 3 điểm, hiệu số 0 và sẽ phải chờ loạt trận sáng mai để biết mình có trở thành 1 trong 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất hay không.

Trong khi đó, Ai Cập có 5 điểm, đứng nhì bảng G. Đội bóng này sẽ gặp Australia ở vòng 1/8, còn Bỉ sẽ chờ xem đối thủ của mình là đội xếp thứ ba ở bảng A hoặc I hoặc J.

Cục diện chung cuộc bảng G.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba sau lượt trận sáng nay (27/6).