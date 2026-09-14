Lùi ngày xét xử tài xế xe tải vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

TAND khu vực 4 - Vĩnh Long quyết định lùi ngày diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung từ ngày 17/9 sang ngày 29/9.

Ngày 14/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long). Lý do thẩm phán bận công tác khác nên thay đổi người tiến hành tố tụng là cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

Theo đó, phiên toà được lùi từ ngày 17/9 sang ngày 29/9/2026.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong. Trung bị Viện KSND khu vực 4 - Vĩnh Long truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Văn Bảo Trung lúc rời phòng xét xử hôm 28/8.

Trước đó, ngày 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại và luật sư bảo vệ đều vắng mặt. Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn xét xử.

Sau đó, TAND khu vực 4 quyết định đưa vụ án ra xét xử lại vào ngày 17/9 (nay hoãn đến ngày 29/9).

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77 đi trên Tỉnh lộ 901. Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là xã Vĩnh Xuân) Trung lái xe tránh xe bán tải đang dừng phía trước bên lấn sang lề trái.

Vừa lúc này, chiều đường ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở em L.M.N.

Do thấy xe ô tô tải lấn làn, X.N thắng và dừng xe lại, còn Trân chạy phía sau tới và va chạm xe của N nên ngã ra đường. Trân bị bánh trước xe của Trung chèn lên người bị thương tích nặng và tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án để điều tra với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Tiếp đó, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại nhưng đều bị bác, tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung không bị xử lý.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, sau đó ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu tự sát.

Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân liên quan việc xử lý vụ tai nạn trên, gồm: Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn;

Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.