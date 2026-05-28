‘Luce không cố trở thành chiếc Ferrari của 2005, nó là Ferrari của 2035: Khiến người khác vừa tranh cãi, vừa khao khát’

Ferrari Luce đang gây tranh cãi rất lớn. Nhiều người nói nó không còn là Ferrari. Không còn tiếng V12 gào thét. Không còn thiết kế "thuần siêu xe" kiểu cổ điển. Nhìn ảnh tĩnh, thậm chí người ta còn thấy chiếc xe này… đáng ghét.

Nhưng có lẽ vấn đề nằm ở chỗ: rất nhiều người đang nhìn Luce bằng ký ức của thế giới cũ.

Luce có thiết kế khác hoàn toàn với các mẫu xe còn lại của Ferrari. Ảnh: Ferrari

Nếu bạn lớn lên cùng tiếng động cơ F1, poster Ferrari treo đầy tường, thời đại Top Gear với Jeremy Clarkson hay những chiếc Ferrari đỏ rực gào thét trên đèo Alps, Luce gần như là một cú sốc văn hóa. Nó quá yên tĩnh. Quá tối giản. Quá "digital". Quá giống một thiết bị công nghệ hơn là cỗ máy cơ khí truyền thống.

Nhưng với một thế hệ khác - những người lớn lên cùng iPhone, MacBook, Apple Watch, Tesla, UI tối giản và thế giới số, Luce lại rất hợp lý.

Luce không cố trở thành chiếc Ferrari của năm 2005. Nó là Ferrari của năm 2035.

Thiết kế tối giản, sạch sẽ, ít đường gân, ít "drama" thị giác. Khoang lái giống một không gian công nghệ cao hơn là buồng lái cơ khí. Giao diện số, trải nghiệm số, sự tinh giản kiểu "ít nhưng đủ". Tất cả khiến Luce đúng là một sản phẩm được sinh ra trong thời đại Apple Silicon, AI và điện hóa hơn là thời đại xăng dầu.

Và thật ra… điều đó rất Ferrari.

Khoang lái của Ferrari Luce. Ảnh: Ferrari

Nhìn vào Luce, nhiều người quên rằng Ferrari chưa bao giờ tồn tại để bảo vệ quá khứ. Tinh thần Ferrari thật ra luôn nằm ở cảm giác đi trước phần còn lại của thế giới. Đó là thứ khiến Enzo Ferrari ám ảnh với công nghệ đua xe, khí động học, vật liệu mới và hiệu năng cực hạn suốt hàng chục năm. Ferrari luôn là hãng của những cỗ máy khiến con người cảm thấy tương lai đang tới nhanh hơn bình thường.

Điều thú vị nhất ở Luce là Ferrari đã không làm một chiếc xe điện với thiết kế retro nửa vời, mà nhìn thẳng vào thời đại điện và nói: "Đây là Ferrari của kỷ nguyên mới". Dĩ nhiên, điều này có sự hỗ trợ không nhỏ của "thánh" Jonathan Ive - người đã đưa chiếc iPhone lên tầm nghệ thuật.

Ferrari luôn bị ám ảnh bởi việc đi trước thời đại. Ảnh: Ferrari

Vì thế, với tất cả hiểu biết hữu hạn của bản thân về tinh thần "ngựa chồm", tôi có thể nói: Một chiếc Ferrari của thời đại số không thể chỉ là Ferrari cũ gắn pin, mà phải thay đổi cách hiện diện, cách tương tác, cách tạo cảm xúc.

Và Luce đã làm điều đó. Nó vẫn rất Ferrari ở chỗ khiến người ta tranh cãi, nhưng cũng đồng thời khao khát, và cảm thấy tương lai đang đến quá nhanh.

Có thể nhiều người sẽ không yêu Luce lúc này. Nhưng 10-20 năm nữa, thế hệ trẻ sẽ nhìn chiếc xe này như khoảnh khắc Ferrari thực sự bước vào thời đại điện - giống cách chiếc iPhone đầu tiên từng khiến giới công nghệ tranh cãi dữ dội cách đây gần 20 năm.