Lục Tiểu Linh Đồng đáp trả

Gần 40 năm trôi qua, phiên bản Tây du ký 1986 vẫn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc. Vai diễn Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện trở thành hình tượng kinh điển, mang lại cho ông hào quang bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cũng chính nhân vật này khiến nam diễn viên không ít lần rơi vào tranh cãi.

Hình ảnh mới nhất của Lục Tiểu Linh Đồng. Ảnh: The Paper.

Trong cuộc phỏng vấn với The Paper hôm 17/12, Lục Tiểu Linh Đồng lần đầu trực tiếp phản hồi việc bị cư dân mạng gán cho biệt danh “độc chiếm vai diễn”. Ông cho biết câu nói thường xuyên bị trích dẫn: “Tôi là người đóng Tôn Ngộ Không giỏi nhất” đã bị cắt mất phần sau khi lan truyền trên các video ngắn.

“Sau câu đó còn một vế nữa. Tôi có thật sự nói nguyên câu như vậy không? Video ngắn đã cắt bỏ phần phía sau”, ông cho biết ngữ cảnh phát ngôn đã bị bóp méo.

Theo Lục Tiểu Linh Đồng, việc ông từng lên tiếng phản đối một số cách cải biên hình tượng Tôn Ngộ Không khiến dư luận hiểu lầm ông muốn “độc chiếm” vai diễn. “Tôi chỉ nêu quan điểm cá nhân với một số nội dung cải biên. Tôi chỉ là một diễn viên bình thường, không giữ bất kỳ chức vụ hành chính nào. Nếu nói tôi không cho người này diễn, không cho người kia diễn, tôi lấy quyền lực ở đâu ra?”, ông đặt câu hỏi.

Nam diễn viên cũng cho biết hiện đã nhìn nhận nhẹ nhàng hơn trước lời chế giễu, chơi khăm bằng meme hay clip cắt ghép. “Theo cách nói bây giờ, ai đang nổi thì người ta sẽ đem ra trêu chọc. Tôi có thể hiểu được. Càng giải thích, họ lại nói mình đang ‘tẩy trắng’”.

Ông lấy ví dụ một tình huống bị hiểu sai khi ký tặng sách cho độc giả. “Tôi ký khá nhanh, ký xong liền đặt sang bên cạnh và nhắc các em nhỏ về nghỉ sớm. Nhưng góc quay lại khiến người ta nghĩ tôi đang ném đồ đi”, ông kể. Những đoạn video như vậy sau đó bị diễn giải theo hướng tiêu cực.

Lục Tiểu Linh Đồng và đạo diễn Dương Khiết.

Trước những lời bàn tán về việc thường xuyên tham gia sự kiện thương mại, Lục Tiểu Linh Đồng thẳng thắn cho biết ông hiện đã chủ động từ chối những hoạt động không còn phù hợp. “Có những sự kiện tôi thấy mình không nên xuất hiện nữa thì tôi sẽ không tham gia”.

Liên quan đến tin đồn bất hòa với đạo diễn Tây du ký Dương Khiết, Lục Tiểu Linh Đồng phủ nhận. Ông cho rằng nhiều video ngắn đã cố tình giật tít gây sốc, thậm chí bóp méo sự thật. “Từ chuyện tôi và đạo diễn Dương Khiết không hòa hợp, rồi nói tôi có mâu thuẫn với gia đình bà, tiêu đề trên mạng lại biến thành ‘Lục Tiểu Linh Đồng bán đĩa ở linh đường của đạo diễn Dương Khiết’”.

Nam diễn viên khẳng định mối quan hệ giữa ông và gia đình cố đạo diễn vẫn duy trì bình thường. “Chúng tôi vẫn thường xuyên ăn cơm, trò chuyện cùng nhau. Tôi thấy đó là chuyện rất buồn cười. Tất nhiên, giữa người với người thì khó tránh va chạm, giống như giữa cha mẹ và con cái cũng có lúc bất đồng, nhưng họ vẫn là người một nhà”.

Một tranh cãi khác liên quan đến việc hình ảnh của Lục Tiểu Linh Đồng xuất hiện tại Khu tưởng niệm Ngô Thừa Ân. Trên mạng xã hội, nhiều bài viết cho rằng nơi đây treo dày đặc ảnh cá nhân của ông, làm lu mờ giá trị của tác giả Tây du ký. Tuy nhiên, phía quản lý khu tưởng niệm từng lên tiếng bác bỏ, cho biết Lục Tiểu Linh Đồng là một trong những người đóng góp xây dựng công trình và chỉ có một bức ảnh tư liệu được trưng bày cùng các hiện vật liên quan đến Tây du ký.

Lục Tiểu Linh Đồng, tên thật là Chương Kim Lai, sinh năm 1959 tại Thượng Hải, là truyền nhân đời thứ tư của dòng nghệ thuật hí khỉ họ Chương. Ông được đông đảo công chúng biết đến qua vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký 1986 - tác phẩm nằm trong tứ đại danh tác của truyền hình Trung Quốc.