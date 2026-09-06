Lục quân Ukraine tạo ra cuộc cách mạng hỏa lực với 200 pháo tự hành Marta

GD&TĐ - Pháo tự hành Marta là phiên bản Bogdana 155mm rút gọn, sử dụng nòng L/39 (chiều dài gấp 39 lần đường kính) thay vì L/52 nguyên bản.

Lực lượng Mặt đất Ukraine sẽ nhận được 200 hệ thống pháo tự hành bánh lốp Marta vào năm 2027, được lắp đặt trên khung gầm xe tải việt dã Mercedes-Benz Zetros do Đức cung cấp.

Thông tin trên được đại diện của Nhà máy Chế tạo Máy công cụ hạng nặng Kramatorsk (KZVV) phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Oboronka.

Một thỏa thuận sản xuất trị giá 750 triệu euro đã được ký kết vào cuối năm 2025. Các khẩu pháo tự hành sẽ sử dụng khung gầm xe tải Đức, được cung cấp cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự.

Theo người đại diện KZVV, các khẩu pháo tự hành mới này sẽ "thay thế tất cả những khẩu pháo nòng ngắn 155mm của phương Tây vì những hệ thống nói trên hiện không thể bảo trì đúng cách và rất tốn kém".

Mục đích của việc tạo ra vũ khí mới cũng là để thay thế những hệ thống pháo tự hành 122mm và 152mm từ thời Liên Xô, vốn có độ chính xác thấp và tầm bắn tương đối ngắn.

Tuy nhiên, lãnh đạo KZVV không nói rõ liệu việc tạo ra hệ thống Marta chỉ nhằm thay thế các loại pháo tự hành của phương Tây và Liên Xô, hay là toàn bộ pháo binh nói chung.

"Dự án này hiện đang trong giai đoạn triển khai, các khẩu pháo sẽ được giao vào năm 2027. Quá trình rất khó khăn vì không ai ngừng vận động hành lang, và có những công ty Đức muốn tự mình cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Chúng tôi đã vượt qua nhiều trở ngại từ trong nước và quốc tế để ký kết thỏa thuận. Sự đơn giản của pháo tự hành, giá cả phải chăng và khả năng sản xuất hàng loạt đã giúp ích rất nhiều", đại diện của KZVV nhấn mạnh.

Pháo tự hành Marta sẽ thay thế các loại pháo nòng ngắn trong Quân đội Ukraine.

Cần nhấn mạnh, kế hoạch chế tạo pháo tự hành Bogdana với nòng ngắn L/39 mang tên Marta đã được Ukraine công bố lần đầu vào tháng 9/2024.

Thông tin này còn được nhà báo người Ba Lan - ông Mariusz Marszalkowski của trang Defence24 nhắc đến vào thời điểm đó. Ngoài ra ấn phẩm Militarny cũng xác nhận điều này.

Trong Lực lượng Mặt đất Ukraine, khi đó cũng đã xuất hiện tiếng nói khẳng định sự quan tâm của họ đối với loại pháo tự hành mới, chính xác là với mục đích trang bị vũ khí cho cấp lữ đoàn.

Khi đó khung gầm được xem xét là của hãng MAN Đức hoặc Daewoo Hàn Quốc - những đối tác mà Ukraine có thể nhận được như một phần của viện trợ kỹ thuật quốc tế.

Bên cạnh phiên bản tự hành, một phiên bản pháo kéo của Marta cũng đang được phát triển, thậm chí đã được thử nghiệm vào cuối năm 2025.

Thông tin trên được Đại tá Andriy Zhuravlev, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa và Bộ Tư lệnh Pháo binh Lục quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết vào thời điểm đó.

Nòng pháo ngắn ở mức L/39 sẽ cho phép lắp đặt trên giá đỡ nhẹ hơn và vận chuyển bằng những phương tiện nhỏ gọn so với pháo tự hành Bogdana khá cồng kềnh.