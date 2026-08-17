Lục quân Mỹ tiếp tục đặt niềm tin vào thiết giáp HMMWV bất chấp đã có JLTV

Lục quân Mỹ đã trao hợp đồng mới cho Công ty AM General để sản xuất xe thiết giáp HMMWV (Humvee) với giá trị ban đầu lên tới 82,2 triệu USD.

Diễn biến trên gây bất ngờ cho giới truyền thông bởi trước đó Lục quân Mỹ đã lên kế hoạch từ bỏ việc mua sắm các loại xe thiết giáp lỗi thời như HMMWV và chuyển sang sử dụng dòng JLTV.

Hợp đồng mới được ký kết trong khuôn khổ một thỏa thuận khung, cho phép tổng giá trị đơn đặt hàng tăng lên 754,6 triệu USD vào thời điểm tháng 8/2028.

Dự kiến thương vụ sẽ hoàn thành vào ngày 31/8/2028. Khách hàng là Bộ Chỉ huy Hợp đồng Lục quân Mỹ, trụ sở đặt tại Detroit Arsenal ở bang Michigan.

Như trang Defence Blog lưu ý, thỏa thuận mới tách biệt với hợp đồng hiện tại về sản xuất xe thiết giáp HMMWV mà Lục quân Mỹ đã liên tục tăng chi phí trong năm qua. Tổng số tiền hiện đã vượt quá 3,2 tỷ USD.

Vào tháng 6/2025, hợp đồng này đã tài trợ cho đơn đặt hàng xe thiết giáp M1165A1B3 trị giá 126,5 triệu USD. Sang tháng 9/2025, hợp đồng mua hơn 200 xe thuộc hai phiên bản với giá trị 50,9 triệu USD được ký kết, và tới tháng 7/2026, giá trị của thỏa thuận đã được tăng thêm 98,7 triệu USD nữa.

Sáng kiến Chuyển đổi Lục quân Mỹ năm 2025 kêu gọi ngừng mua sắm thêm HMMWV và thay thế bằng loại Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), cũng do Công ty AM General sản xuất, khi doanh nghiệp này thắng thầu dự án JLTV A2 thế hệ thứ hai.

Hợp đồng ban đầu cho JLTV A2 có thời hạn 5 năm với tùy chọn gia hạn thêm 5 năm nữa. Thỏa thuận quy định việc bàn giao tối đa 20.682 xe và 9.883 rơ-moóc cho Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Mặc dù đã có thông báo về việc chuyển đổi từ Humvee sang JLTV, Lục quân Mỹ vẫn tiếp tục đặt các đơn hàng lớn cho HMMWV trong năm 2025 và 2026 bất chấp sự chậm trễ trong việc triển khai sản xuất JLTV A2.

Xe thiết giáp đa năng JLTV A2 chưa thể thay thế hoàn toàn những chiếc Humvee trong Lục quân Mỹ.

Vào cuối tháng 6, Giám đốc điều hành Công ty AM General - ông John Chadbourne đã đưa ra một tuyên bố công khai bảo vệ chương trình xe thiết giáp chiến thuật JLTV A2.

Theo giới phân tích, động thái này nhằm đáp trả mối đe dọa cắt giảm ngân sách từ Quốc hội và quyết định của Thủy quân lục chiến Mỹ về việc tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.

Các nhà lập pháp biện minh cho việc cắt giảm ngân sách bằng cách nói rằng chương trình này chậm tiến độ hơn 20 tháng và ước tính có khoảng 2.000 xe bị lùi thời hạn bàn giao.

Do vậy, Thủy quân lục chiến Mỹ đã tạm dừng việc mua sắm xe mới trong ngân sách năm 2026 để tạo thời gian cho AM General hoàn thành việc giao hàng tồn đọng.

Hợp đồng sản xuất xe JLTV đầu tiên được trao vào tháng 8/2015 cho Oshkosh Defense - công ty này đã sản xuất và bàn giao được hơn 24.000 phương tiện.

Năm 2023, Lục quân Mỹ đã chọn nhà sản xuất mới thông qua một cuộc đấu thầu khác. Đó là AM General, khi họ nhận được hợp đồng kéo dài 5 năm với tùy chọn gia hạn để sản xuất hơn 20.000 xe, với tổng giá trị lên đến 8,66 tỷ USD.

Theo ông John Chadbourne, sự chậm trễ là do tình trạng không đạt yêu cầu của các tài liệu kỹ thuật cũ, nhu cầu tinh chỉnh thiết kế và vấn đề với các nhà thầu phụ.

Công ty đã phải xử lý hơn 2.100 yêu cầu thay đổi và lựa chọn các nhà cung cấp linh kiện mới. Ban quản lý AM General kỳ vọng sẽ đạt công suất lắp ráp tối đa vào đầu năm 2027.