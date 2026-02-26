Cuba thông báo vụ đụng độ tàu cao tốc treo cờ Mỹ, 4 người thiệt mạng

Bộ Nội vụ Cuba cho biết lực lượng chức năng của nước này đã nổ súng tiêu diệt 4 người trên một chiếc tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida - Mỹ. Vụ việc xảy ra sau khi con tàu đi vào lãnh hải Cuba và nổ súng về phía tàu tuần tra của nước này hôm 25-2.

Bộ Nội vụ Cuba cho biết thêm có 6 người khác trên tàu cao tốc bị thương. Chỉ huy tàu tuần duyên của Cuba cũng bị thương trong vụ việc này.

Cũng theo Bộ Nội vụ Cuba, những người bị thương đã được sơ tán và đang được chăm sóc y tế. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra để làm rõ diễn biến chính xác.

Một tàu tuần tra của Cuba. Ảnh: AP

Chi tiết vụ đụng độ

Theo Bộ Nội vụ Cuba, chiếc tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida của Mỹ đã tiến vào phạm vi một hải lý tính từ một luồng hàng hải tại Falcones Cay, ở bờ biển phía Bắc Cuba, cách Havana khoảng 200 km.

Khi bị 5 thành viên của đơn vị tuần tra biên giới Cuba tiếp cận, thành viên trên tàu cao tốc đã nổ súng, làm bị thương chỉ huy tàu Cuba.

Mặc dù danh tính của những người thiệt mạng và bị thương trên tàu cao tốc chưa được công bố, song phía Cuba xác nhận con tàu này đăng ký tại bang Florida với số hiệu FL7726SH.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Cuba nêu rõ: "Trước những thách thức hiện nay, Cuba tái khẳng định cam kết bảo vệ lãnh hải của mình, dựa trên nguyên tắc quốc phòng là trụ cột cơ bản để nhà nước Cuba bảo vệ chủ quyền và ổn định trong khu vực".

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Cuba đang gia tăng sau những áp lực ngày càng lớn từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nước từng phối hợp trong việc chống buôn lậu ma túy và các tội phạm khác, nhưng hiện đã ngừng hợp tác. Phía Mỹ cũng đã chặn hầu hết các chuyến hàng vận chuyển dầu đến Cuba, gây áp lực nặng nề lên chính phủ nước này.

Mỹ điều tra độc lập

Đài Sky News dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định không có nhân viên nào của chính phủ Mỹ liên quan đến vụ việc.

Ông Rubio nói rằng đang chờ xác nhận liệu những người gặp nạn có phải là công dân Mỹ hay không. "Chúng tôi sẽ xác minh thông tin một cách độc lập và đưa ra kết luận riêng của mình" - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Theo NBC News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 25-2 cho biết ông đã nắm được vụ việc nhưng chưa có thêm chi tiết cụ thể.

Tại bang Florida, Tổng chưởng lý bang James Uthmeier cho biết ông đã yêu cầu các công tố viên mở một cuộc điều tra riêng biệt phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật bang và liên bang.

Nghị sĩ bang Florida Carlos Gimenez, một người Mỹ gốc Cuba và là cựu Thị trưởng Miami, đã yêu cầu một cuộc điều tra "khẩn cấp". Ông nhấn mạnh các nhà chức trách Mỹ "phải xác định xem có nạn nhân nào là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Mỹ hay không".