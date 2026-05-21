HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine phá hủy trường huấn luyện điều khiển UAV Nga

Bạch Dương
|

Các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine nhằm vào mục tiêu trong đất Nga đang được mở rộng cả về đối tượng lẫn phạm vi.

Các binh sĩ thuộc Trung tâm độc lập số 1 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS), cùng với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), đã tấn công một cơ sở của Nga. Đây là nơi đào tạo binh sĩ điều khiển máy bay không người lái và sản xuất các linh kiện cho UAV.

Chiến dịch được thực hiện phối hợp với Trung tâm Tấn công tầm xa của Lực lượng Hệ thống Không người lái, bằng chứng là đoạn video về cuộc tập kích đã được công bố.

Mục tiêu là một cơ sở được sử dụng làm trường huấn luyện binh sĩ thuộc "Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga".

Theo thông tin từ phía Ukraine, cơ sở nói trên cũng sản xuất đạn dược và linh kiện cho các hệ thống không người lái của đối phương.

Cuộc tập kích đã phá hủy nhà xưởng sản xuất và sửa chữa dùng để bảo trì thiết bị và đảm bảo hoạt động của cơ sở này.

Hình ảnh về cuộc tấn công do Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện.

Trong số những tổn thất của phía Nga, theo ghi nhận có 4 xe bọc thép Tiger đang được sửa chữa vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra. Theo Lực lượng vũ trang Ukraine, tất cả các phương tiện đều bị phá hủy.

Cũng có thông báo rằng người đứng đầu trung tâm huấn luyện này - một Trung tá người Nga với mật danh "Bury" đã bị tiêu diệt. Theo số liệu sơ bộ, tổng số "thương vong không thể bù đắp về nhân sự" lên tới ít nhất 65 quân nhân.

Ngoài ra, kho đạn dược và các linh kiện dùng để sản xuất máy bay không người lái cũng bị phá hủy hoàn toàn.

"Việc phá hủy các cơ sở như vậy ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của lực lượng Nga trong việc huấn luyện các binh sĩ điều khiển UAV, sửa chữa thiết bị và duy trì hoạt động chiến đấu ở tiền tuyến", đại diện SBS nhấn mạnh.

Theo Militarnyi
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại