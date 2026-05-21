Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine phá hủy trường huấn luyện điều khiển UAV Nga

Các binh sĩ thuộc Trung tâm độc lập số 1 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS), cùng với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), đã tấn công một cơ sở của Nga. Đây là nơi đào tạo binh sĩ điều khiển máy bay không người lái và sản xuất các linh kiện cho UAV.

Chiến dịch được thực hiện phối hợp với Trung tâm Tấn công tầm xa của Lực lượng Hệ thống Không người lái, bằng chứng là đoạn video về cuộc tập kích đã được công bố.

Mục tiêu là một cơ sở được sử dụng làm trường huấn luyện binh sĩ thuộc "Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga".

Theo thông tin từ phía Ukraine, cơ sở nói trên cũng sản xuất đạn dược và linh kiện cho các hệ thống không người lái của đối phương.

Cuộc tập kích đã phá hủy nhà xưởng sản xuất và sửa chữa dùng để bảo trì thiết bị và đảm bảo hoạt động của cơ sở này.

Hình ảnh về cuộc tấn công do Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện.

Trong số những tổn thất của phía Nga, theo ghi nhận có 4 xe bọc thép Tiger đang được sửa chữa vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra. Theo Lực lượng vũ trang Ukraine, tất cả các phương tiện đều bị phá hủy.

Cũng có thông báo rằng người đứng đầu trung tâm huấn luyện này - một Trung tá người Nga với mật danh "Bury" đã bị tiêu diệt. Theo số liệu sơ bộ, tổng số "thương vong không thể bù đắp về nhân sự" lên tới ít nhất 65 quân nhân.

Ngoài ra, kho đạn dược và các linh kiện dùng để sản xuất máy bay không người lái cũng bị phá hủy hoàn toàn.

"Việc phá hủy các cơ sở như vậy ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của lực lượng Nga trong việc huấn luyện các binh sĩ điều khiển UAV, sửa chữa thiết bị và duy trì hoạt động chiến đấu ở tiền tuyến", đại diện SBS nhấn mạnh.