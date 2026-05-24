Lực lượng du kích đốt cháy căn cứ Trung đoàn Không quân tấn công 960 của Nga

Các chiến binh thuộc "Phong trào Khởi nghĩa Kuban" đã gây ra một vụ cháy lớn bên trong doanh trại của Trung đoàn Không quân Tấn công 960 thuộc Lực lượng Vũ trang Nga, liền kề với sân bay Primorsko - Akhtarsk.

Thông tin này được đăng tải trên trang tin "Russian Monitor", trích dẫn lời một tuyên bố từ phong trào du kích.

Theo thông tin được đăng tải, khoảng 1h chiều, cư dân thành phố đã nghe thấy một loạt tiếng nổ, sau đó những cột khói đen bốc lên trên khu vực đóng quân.

Thông tin về một vụ cháy trong căn cứ của một đơn vị quân đội, mà nguyên nhân đang trong tình trạng "xác định", đã được Cục Quản lý Lãnh thổ Krasnodar thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận. Họ cũng nhấn mạnh lệnh cấm chụp ảnh, quay video và công bố hậu quả của vụ cháy.

Dịch vụ giám sát FIRMS của NASA, chuyên theo dõi sự gia tăng nhiệt độ bất thường, đã ghi nhận một vụ cháy lớn tại một thị trấn liền kề với sân bay quân sự.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp cũng đã đưa ra tuyên bố chính thức bác bỏ thông tin về chiến dịch hiến máu khẩn cấp do người dân địa phương kêu gọi trên các diễn đàn trực tuyến và khẳng định "bệnh viện có đủ thuốc men, máu hiến tặng và băng gạc cần thiết". Điều này có thể cho thấy đã có người bị thương và thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hình ảnh đám cháy trong khuôn viên doanh trại của Trung đoàn Không quân Tấn công 960 thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào ngày 22/5/2026.

Trung đoàn Không quân Tấn công 960 là một phần của Sư đoàn Không quân Hỗn hợp Cận vệ số 1, có trụ sở chính đặt tại thành phố Krymsk, vùng Krasnodar.

Đơn vị này được trang bị các máy bay Su-25UB, Su-25UBM và Su-25SM3. Trước khi tham gia cuộc tấn công vào Ukraine, các phi công của trung đoàn đã tham gia cuộc chiến Syria của Nga.

Ngoài việc là căn cứ của cường kích tấn công mặt đất Su-25, sân bay này còn được sử dụng để phóng các máy bay không người lái cảm tử kiểu Shahed vào lãnh thổ Ukraine.

Bắt đầu từ mùa Thu năm 2025, Nga đã mở rộng đáng kể cơ sở hạ tầng phóng máy bay không người lái cảm tử. Tính đến tháng 10/2025, căn cứ này có 24 nhà chứa máy bay không người lái, mỗi nhà chứa chỉ có sức chứa 2 chiếc.

Tính đến cuối tháng 1/2026, khu vực này có 16 hangar tiêu chuẩn sức chứa 2 máy bay không người lái và 17 nhà mở rộng đủ sức chứa 5 UAV. Việc xây dựng thêm 10 hangar lớn khác đang được tiến hành.

Tính đến cuối tháng 4/2026, có 8 bệ phóng máy bay không người lái tấn công đặt tại sân bay Primorsko - Akhtarsk. Tổng cộng Nga sử dụng 44 bệ phóng, cũng như một số lượng xe chuyên dụng được cải tiến để phóng máy bay không người lái tấn công vào khắp lãnh thổ Ukraine.