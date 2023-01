Lực lượng Dân chủ Syria bắt giữ hơn 100 đối tượng khủng bố IS

Lực lượng Dân chủ Syria đã phát động một chiến dịch an ninh vào tuần trước, sau khi đánh bại âm mưu nhằm giải thoát các thành viên của IS khỏi một nhà tù ở thành phố Raqqa, thành trì trước đây của tổ chức khủng bố này.

Các binh sỹ thuộc lực lượng Dân chủ Syria tham gia cuộc chiến chống IS. Ảnh: al-ain

Chiến dịch này được thực hiện với sự hợp tác của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, nhằm vào 55 ngôi làng và trang trại ở phía đông, cũng như các khu vực rộng lớn ở biên giới Syria-Iraq.

Thông qua các hoạt động truy lùng và đột kích nơi ẩn náu của bọn khủng bố, Lực lượng Dân chủ Syria đã bắt giữ 154 đối tượng truy nã, trong đó có 102 thành viên của IS và 27 kẻ bị tình nghi cung cấp hỗ trợ hậu cần và tuyên truyền cho tổ chức này.

Ngoài ra, chiến dịch đã ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố al-Hasakah và Qamishli, nơi có phần lớn người Kurd sinh sống, trong dịp Giáng sinh và Năm mới.

Được biết, vụ tấn công tại Raqqa mới đây là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào một nhà tù, kể từ sau cuộc tấn công do IS tiến hành nhằm vào nhà tù Ghweran ở thành phố Hasakah cách đây một năm, khiến hàng chục tù nhân IS trốn thoát và hàng trăm người thiệt mạng.

Tuần trước, 12 công nhân làm việc tại một mỏ dầu của chính phủ Syria đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bất ngờ được cho là do IS tiến hành ở miền đông Syria./.