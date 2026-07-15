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Lực lượng chức năng kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh cho thuê xe máy tại Khánh Hòa

Trang Anh
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Công an phường Nha Trang đề nghị người dân phản ánh các cơ sở cho người say xỉn, khách du lịch không đủ điều kiện điều khiển phương tiện thuê xe máy.

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 15/7/2026 cho biết ngày 10/7/2026, Công an phường Nha Trang phối hợp với Phòng Văn hóa xã hội, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường đã tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy trên địa bàn phường.

Tính đến nay, đã có tổng số 8 cơ sở được kiểm tra, hướng dẫn.

Đây là kết quả của việc thực hiện Kế hoạch số 3889/KH-UBND-CAP ngày 19/5/2026 của UBND phường Nha Trang về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các các cơ sở, hộ kinh doanh, cá nhân trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy trên địa bàn phường Nha Trang.

Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh cho thuê xe máy - Ảnh: Công an Khánh Hòa Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh cho thuê xe máy - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông qua hoạt động kiểm tra, tổ công tác kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động cho thuê, sử dụng xe máy thuê, quản lý phương tiện và lưu giữ thông tin khách thuê xe.

Công an phường đề nghị người dân phát huy vai trò giám sát cộng đồng, kịp thời phản ánh đến Công an phường, UBND phường các cơ sở có dấu hiệu sai phạm, nhất là hành vi cho người say xỉn, người không có giấy phép lái xe, khách du lịch không đủ điều kiện điều khiển phương tiện thuê xe máy.

Công an liên tiếp kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh giày dép, tạp hóa
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