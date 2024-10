Luật sư: Những bình luận khiếm nhã của Negav là hành vi quấy rối tình dục trên không gian mạng

Rạng sáng ngày 2/10, Negav đã đăng tải 1 tâm thư dài trên fanpage cá nhân để làm rõ những ồn ào trong thời gian qua. Theo đó, nam rapper thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng và những người bị anh liên luỵ kéo vào drama này. Negav cho biết đang sống trong những ngày tháng không ổn định về mặt cảm xúc. Sau khi đăng tâm thư này, Negav cũng đã xoá đi tài khoản Facebook cá nhân tên "Đặng Thành An" được sử dụng trong các hội nhóm, bình luận trước đó. Nhóm bàn chuyện nhạy cảm do nam rapper lập ra vào năm 2020 cũng đã đóng ngay sau khi bị soi ra. "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều", Negav chia sẻ.