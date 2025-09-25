Luật sư đại diện Thiều Bảo Trâm lên tiếng về việc biểu diễn tại sự kiện của trang web cá độ

Những ngày qua, tâm điểm dư luận thuộc về việc MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy) dính hình ảnh quảng cáo một trang web cá độ. Vụ việc gây tranh cãi diện rộng, các nghệ sĩ và ekip liên quan đã được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Công an TPHCM mời phối hợp làm rõ. Cùng với vụ việc của Ngũ Hổ Tướng, loạt nghệ sĩ cũng bị “đào” hình ảnh từng quảng cáo, biểu diễn tại sự kiện của những trang web cá độ này. Lần lượt, từ Sơn Tùng M-TP, Trang Pháp, Duy Mạnh,… đều lên tiếng giải thích với công chúng.

MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy) dính hình ảnh quảng cáo một trang web cá độ

Giữa làn sóng này, Thiều Bảo Trâm cũng bị nhắc đến. Nhiều người đăng tải lại video/hình ảnh nữ ca sĩ biểu diễn ở 1 sự kiện cho trang web cá độ. Đáng nói, video này còn được trang web truyền thông rộng rãi trên các nền tảng. Sáng 25/9, đại diện Thiều Bảo Trâm chính thức phát ngôn về vấn đề này.

Hình ảnh bị lan truyền của Thiều Bảo Trâm

Phản hồi với chúng tôi, phía ca sĩ Thiều Bảo Trâm, đại diện là Luật sư Đặng Hồng Dương - Giám đốc Công ty Luật TNHH Sao Sáng chia sẻ: “Tháng 2/2024, quản lý của ca sĩ Thiều Bảo Trâm nhận lời để ca sĩ biểu diễn cho một show tại Phú Thọ. Do tin tưởng phía đối tác nên quản lý của ca sĩ đã không trực tiếp trao đổi với đơn vị tổ chức mà trong suốt quá trình làm việc chỉ thông qua một bầu show. Và trong suốt quá trình trao đổi, bầu show này cũng không đề cập đến bất cứ đơn vị tài trợ nào trong show diễn.

Đồng thời do chủ quan, người quản lý không kiểm tra kỹ các nội dung trên poster, không gian biểu diễn để xảy ra sự việc này. Ngoài việc biểu diễn, Thiều Bảo Trâm không tham gia bất kỳ một nội dung nào khác.

Sau đó, có nguồn thông tin cho biết hình ảnh của ca sĩ Thiều Bảo Trâm đã bị lợi dụng để quảng cáo cho một đơn vị khác rất tinh vi. Ngay khi phát hiện, quản lý của Thiều Bảo Trâm đã yêu cầu bầu show liên hệ với đơn vị tổ chức để gỡ toàn bộ hình ảnh của ca sĩ trên những bài đăng quảng bá đó và họ đã thực hiện gỡ bài đăng.

Đến tháng 3/2025, sau khi đã rút kinh nghiệm từ sự việc trên, nghi ngờ gặp 1 tình huống tương tự trong 1 show diễn khác, phía Thiều Bảo Trâm cũng chủ động huỷ show ngay khi biết thông tin.

Luật sư Đặng Hồng Dương cho biết thêm, phía ca sĩ Thiều Bảo Trâm sẵn sàng hợp tác và cung cấp các chứng cứ để chứng minh với các cơ quan chức năng. Đây cũng là một sự cố hy hữu mà Thiều Bảo Trâm gặp lần đầu. Qua sự việc trên Thiều Bảo Trâm và ê-kíp gửi lời xin lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm cũng như sẽ cẩn trọng hơn trong việc hợp tác biểu diễn với các tổ chức, cá nhân trong thời gian tới.”