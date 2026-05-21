Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Chiều nay 21-5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ), tiếp tục với phần thẩm vấn.



Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại phiên toà

Trình bày quan điểm bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, luật sư cho biết trong quá trình xét xử, thân chủ không quanh co, né tránh trách nhiệm, thể hiện sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại của Nhà nước. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, thân chủ của mình tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo trung thực, góp phần làm rõ bản chất vụ án, giúp các cơ quan tố tụng đánh giá khách quan, toàn diện và sớm kết thúc vụ án.

Về khắc phục hậu quả, luật sư cho biết bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ quà biếu và tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Trong giai đoạn điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp 14,5 tỉ đồng; trước phiên xét xử tiếp tục nộp thêm 10 tỉ đồng, tổng cộng 24,5 tỉ đồng.

"Hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, bà Kim Tiến từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2011-2019. Bị cáo luôn được đánh giá là cán bộ tận tụy, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc" - luật sư trình bày.

Bên cạnh đó, luật sư cũng cho biết quá trình cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia chỉ đạo phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết… góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và xây dựng hệ thống CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) tại các địa phương.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, những nền tảng này đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2021. Với các đóng góp đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

Về nhân thân và hoàn cảnh gia đình, luật sư cho rằng bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp số tiền lớn để khắc phục hậu quả.

Theo luật sư, hiện bà Nguyễn Thị Kim Tiến là phụ nữ cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị các bệnh như: Bệnh cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ… Các tài liệu này đều đã được thu thập và lưu trong hồ sơ vụ án.

"Thời gian gần đây, thân chủ của tôi còn phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã không dậy được, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau cổ dữ dội"- luật sư nêu.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự, áp dụng chính sách khoan hồng, tuyên mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát và cho bị cáo được hưởng án treo.

"Kính thưa Hội đồng xét xử, việc một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền bị tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bà Kim Tiến"- luật sư trình bày.

Tự bào chữa tại tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo trong vụ án.

Theo bị cáo, sự ra đời của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 với thiết kế, cấu trúc, trang thiết bị đồng bộ như khách sạn 5 sao là minh chứng cho nỗ lực chống lãng phí và hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.