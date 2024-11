Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) – trúng vé số với trị giá 2 tỉ đồng nhưng không được nhận giải, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Duyên – Công ty Luật MZI Lawyers, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng để cung cấp đến độc giả thêm thông tin về góc nhìn pháp lý.

Luật sư Trần Duyên – Công ty Luật MZI Lawyers, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo luật sư Trần Duyên, ngày 14-11-2024, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ban hành văn bản số 648/XSTTH-TT trả lời đơn đề nghị trả thưởng của bà Nguyễn Thị Ng.

Theo đó, công ty từ chối trả thưởng cho bà Ng. đối với tờ vé số 386552(F) trúng giải đặt biệt 2 tỉ đồng với lý do vé số "đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng".

Theo luật sư Duyên, quyết định từ chối chi trả 2 tỉ đồng cho tờ vé số 386552(F) trúng giải đặt biệt của Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế là không thỏa đáng, bởi lẽ:

Thứ nhất, tờ vé số 386552(F) chỉ rách 1 phần rất nhỏ dưới chân chữ số hàng đơn vị (số 2) nhưng vẫn bảo đảm tính xác thực, hoàn toàn có thể đọc được bằng mắt thường.

Ai nhìn vào cũng có thể đọc được, sự thật này không thể chối cãi. Mặt khác, trong tờ vé số trúng thưởng có dãy số phụ cỡ chữ nhỏ hơn nhưng vẫn nguyện trạng, nguyên hình, bảo đảm tính khách quan, nhưng Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã không xem xét toàn diện đến các yếu tố trên.

Thứ hai, theo trình bày của bà Ng., lý do dẫn đến tờ vé số bị rách 1 phần là "do bị ướt khi đi mưa". Bà Ng. không có các hành vi cố ý hay bỏ mặc việc bảo quản tờ vé số. Lý do bà Ng. đưa ra là hợp lý, phù hợp với thực tế thời tiết tại miền Trung mưa gió thất thường. "Theo tôi, đây là nguyên nhân khách quan nên cần phải được thông cảm, xem xét" - luật sư Trần Duyên khẳng định.

Quy chế trả thưởng vé xổ số kiến thiết Thừa Thiên - Huế nêu về trường hợp trả thưởng khi vé số bị rách rời

Thứ ba, theo Quy chế trả thưởng của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong trường hợp cần thiết công ty sẽ trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng. Và thực tế, bà Ng. đã chi tiền, phối hợp với công ty để làm thủ tục giám định tờ vé số nhưng cuối cùng bà Ng. không được thông báo về kết quả giám định.

Văn bản trả lời số 648/XSTTH-TT của Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế cũng không nhắc đến và cũng không căn cứ vào kết quả giám định để làm cơ sở giải quyết.

Clip: Bà Nguyễn Thị Ng. mong muốn công ty xổ số xem xét một cách thấu tình đạt lý

Trong khi đó, chính ông Trần Viết Nguyên - Chủ tịch công ty XSKT Thừa Thiên - Huế cũng xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động về kết quả giám định như sau:

"Công an trả lời 2 ý. Ý thứ nhất là xác định phần tách rời (tờ vé số - PV) đúng là trùng khớp với cùi vé (công ty lưu trữ - PV) của công ty phát hành. Như vậy khẳng định tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Ng. không phải là vé được làm giả. Nội dung thứ 2 là các con số trên tờ vé số này không bị tẩy xoá" - (dẫn theo Báo Người Lao Động).

Như vậy, việc nhận định tờ vé số 386552(F) không đủ điều kiện trả thưởng chỉ là nhận định chủ quan của Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế mà không dựa vào các căn cứ khoa học hợp pháp, do đó rất thiếu thuyết phục, không hợp lý, hợp tình.

Trước hoàn cảnh bị từ chối trả thưởng, bà Ng. đã lựa chọn khởi kiện đến Tòa án để được xem xét giải quyết. Đây là sự lựa chọn văn minh, đúng pháp luật và tôi tin tưởng Tòa án sẽ đưa ra một phán quyết thấu tình đạt lý, bảo đảm được quyền lợi cho bà Ng" - luật sư Trần Duyên nhìn nhận.