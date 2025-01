Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra những vụ hành hung, gây rối chỉ vì va chạm giao thông trên đường.

Sự việc một người đàn ông cao to, khỏe mạnh bị bắt khi hành hung một cô gái ở đường Khánh Hội (quận 4, TP HCM) khi đang di chuyển chưa hết xôn xao dư luận xã hội thì lại xảy ra hai vụ khác tương tự.

Giữa tháng 12-2024, Công an quận 1 đã bắt khẩn cấp Quách Minh Nhựt (SN 1991) sau khi clip Nhựt đánh đá ông T. T. (SN 1974) bị người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Tại công an, Nhựt khai giữa mình và ông T. không hề xảy ra mâu thuẫn trước đó. Chỉ vì ông T. nhắc Nhựt dừng ô tô gây cản trở giao thông trong lúc Nhựt chuyển viện cho con nên đã xuống xe đánh ông T. gây náo loạn một tuyến đường.

Quách Minh Nhựt không nghĩ mình sẽ bị bắt khi có hành động côn đồ

Cư dân mạng lại hú vía khi cảnh một shipper quyết ăn thua đủ với tài xế và phụ xe buýt trên tuyến đường Võ Văn Tần (quận 3) đông người qua lại. Hậu quả là 3 người cùng "dắt tay" nhau vào trại giam.

Ít ai ngờ những sự việc đơn giản nhưng với những người có sẵn máu côn đồ sẽ dẫn đến những hậu quả rất tai hại. Dù không phải chuyện của mình, không làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn hành lang đường bộ khi tàu lửa đi ngang nhưng Nguyễn Thùy Trang (SN 1987) vẫn can thiệp vào công việc của nữ nhân viên gác chắn.

Tại công an, Trang khai chỉ vì muốn người gác chắn mở chắn cho một cặp đôi khi chạy quá trớn nên Trang lớn tiếng yêu cầu mở chắn. Khi không được đáp ứng Trang đã xuống xe, nhào đến lên gối khiến nạn nhân bị gãy mũi.

Một vụ khác, nếu không có camera ghi lại cảnh Bùi Thị Ngọc Anh (SN 1970) lên gối nam tài xế xe ôm công nghệ thì không thể tưởng tượng được hành vi côn đồ của người phụ nữ này.

Bùi Thị Ngọc Anh, người tấn công tài xế công nghệ bị bắt khẩn cấp chỉ sau vài giờ

Tại công an, Anh thừa nhận cản trở một cặp đôi khác khi lưu thông trên đường, khi được can ngăn đã không dừng lại mà tấn công rất dã man tài xế công nghệ khi vào can ngăn, nạn nhân đã nằm im trên đường nhưng Anh vẫn không tha.

Đau lòng hơn, vụ việc tấn công sau va chạm giao thông ở Bình Dương đã khiến nạn nhân chết não và gia đình xin bệnh viện cho về nhà. Kẻ đánh người đang bị Công an tỉnh Bình Dương ráo riết truy tìm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các cơ quan chức năng, những kẻ hung dữ, côn đồ đã bị luật pháp nghiêm trị. Những hành vi trái pháp luật, gây bức xúc, đi ngược đạo đức của con người đã rất nhanh chóng bị chế tài, tạm giam.

Những sự việc này liên tục xảy ra, báo chí liên tục thông tin nhưng một số người vẫn nổi máu côn đồ khi xảy ra mâu thuẫn rất nhỏ.

Nên nhớ ngày nay khi ra đường, camera ở khắp nơi, làm gì, hành động gì cũng cần nghĩ đến hậu quả. Đừng để một phút hành xử cho hả dạ mà phải gánh hậu quả nặng nề!

Chỉ vì đánh phụ nữ ở quận 4 mà từ một người có việc làm ổn định phải "ăn Tết" ở trại giam; chỉ vì một phút nóng giận mà người cha đang có con nhỏ phải tạm xa vợ con trong một thời gian. Hay hành vi côn đồ của cặp đôi vừa đánh người ở đường Lê Duẩn (quận 1) bị dư luận lên án và họ phải xa con cháu khi Tết đến xuân về.

Ai cũng có một mái ấm, có một gia đình, khi hành động cần nghĩ đến cha mẹ, người thân hoặc nghĩ đến hậu quả tồi tệ mà nạn nhân phải gánh phải. Hẹp hòi, ích kỷ sẽ gánh lấy những kết cuộc buồn.