Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp Đồn Biên phòng Mường Ải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt xóa một đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng.

CQĐT xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lương Thị Chiến (SN 1979, trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An). Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2011, Chiến đã cấu kết với một số đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây mua bán người, nhằm vào những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, dụ dỗ họ sang nước ngoài với lời hứa “ việc nhẹ, thu nhập ca o”, sau đó bán làm vợ cho đàn ông ngoại quốc.

Hoạt động của nhóm đối tượng diễn ra trong thời gian dài, trải rộng trên nhiều địa bàn, được tổ chức thành các nhóm nhỏ, hoạt động tinh vi, khép kín. Ngoài Lương Thị Chiến, cơ quan Công an xác định 4 đối tượng khác tham gia tích cực vào đường dây gồm: Nguyễn Văn Phỏng (SN 1970), Nguyễn Thị Dịu (SN 1982), Lương Thị Hoa (SN 1969), cùng trú xã Hữu Kiệm và Lô Thị Nhân (SN 1978), trú xã Chiêu Lưu.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, đến ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đồn Biên phòng Mường Ải và Công an hai xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, cảnh sát làm rõ, với thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa bán 1 phụ nữ trú tại xã Mường Típ sang nước ngoài làm vợ với giá 90 triệu đồng. Trong số tiền này, các đối tượng đưa cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, số còn lại 70 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu nạn nhân.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những ai là bị hại của đường dây trên sớm trình báo để được hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.