Tác giả Napoleon Hill của cuốn sách "Nghĩ giàu và làm giàu" (Think and Grow Rich) có lẽ chẳng còn xa lạ gì với nhiều người đọc của dòng sách "Self Help" (tự phát triển bản thân) đầy lôi cuốn và giúp nhiều người vươn lên từ những lời tâm huyết của mình.