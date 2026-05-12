HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lừa đảo trực tuyến hơn 8.000 tỷ đồng năm 2025: Chuyên gia chỉ ra ‘bí kíp’ thúc đẩy niểm tin tài chính số trong kỷ nguyên AI

Y Vân
|

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Liên minh Niềm tin số, nêu bật "nhiệm vụ" chung để nâng cao niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Liên minh Niềm tin số. Ảnh (Việt Hùng)

Phát biểu tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 - “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” ngày 12/5, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Liên minh Niêm tin số cho biết lừa đảo trực tuyến năm 2025 lên tới 8.000 tỷ đồng dù con số này có thể chỉ là một phần nhỏ so với thực tế.

Hoạt động lửa đảo vô cùng tinh vi, với các kịch bản lừa đảo mới liên tục được dựng lên trong bối cảnh cơ chế phòng ngừa còn rời rạc, thiếu tính liên kết, ông Quân nói.

Dẫn các kinh nghiệm quốc tế từ Mỹ, Anh, Đại tá Quân cho biết cần cơ chế liên kết đa bên chặt chẽ, nhanh chóng để bảo vệ người dùng và hệ sinh thái tài chính số.

Về giải pháp, ông Quân nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế chia sẻ cảnh báo sớm trong toàn hệ sinh thái tài chính. Ngoài ra, cần tăng cường xác thực, định danh để bảo vệ các kênh tài chính chính thống.

Nhấn mạnh bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được coi là trụ cột của bảo vệ niềm tin tài chính số, ông Quân cho rằng cùng sự phát triển của công nghệ, bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân sẽ hạn chế các hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật trên môi trường tài chính số. Vì vậy, các tổ chức tài chính cần coi bảo vệ người dùng là một phần của chiến lược phát triển, không chỉ là chi phí tuân thủ.

Doanh nghiệp công nghệ thông tin cần đưa an toàn bảo mật và bảo vệ dữ liệu ngay từ khi thiết kế sản phẩm, đồng thời các nền tảng số cần có trạch nhiệm hơn trong việc kiểm soát quảng cáo, tài khoản giả mạo, nội dung lừa đảo và thông tin sai lệch.

Thêm vào đó, các cơ quan báo chí, truyền thông và KOL cần tham gia lan tỏa thông tin chính thống, góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử trong không gian số, Đại tá Quân cho hay.

Kết thúc bài tham luận, ông Quân nhấn mạnh niềm tin số không thể xây dựng bằng nỗ lực đơn lẻ mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

“Trong kỷ nguyên số, mỗi tổ chức có thể có sản phẩm, khách hàng và lợi thế riêng, nhưng về niềm tin, chúng ta cần phải có một điểm chung. Thông điệp chính là chúng ta phải tăng cường liên kết để bảo vệ người dùng, bảo vệ chính khách hàng và bảo vệ chính doanh nghiệp của chúng ta”, ông Quân cho hay.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

01:18
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại