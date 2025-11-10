Lừa đảo khắp thế giới, ông trùm “Trần Chí” bị chính "tay chân" giáng 1 vố đau: Hơn 120 tỷ biến mất không dấu vết





Năm 2021, khi doanh nhân người Trung Quốc Trần Chí đang xây dựng một đế chế hàng tỷ USD (nay đang vướng nhiều cáo buộc hình sự), các nhân viên tại văn phòng gia đình của ông ở Singapore bắt đầu gặp một số trục trặc kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nhặt. Ban đầu, họ chỉ gặp khó khăn khi kết nối với máy photocopy. Vài ngày sau, thẻ ra vào văn phòng cũng ngừng hoạt động. Nhưng khi lấy lại được quyền truy cập, họ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều: hàng triệu USD đã biến mất khỏi tài khoản ngân hàng của Trần Chí.

Trong khi người sáng lập kiêm chủ tịch Prince Holding Group (Campuchia) đang bị cáo buộc điều hành một mạng lưới tội phạm toàn cầu — bao gồm lao động cưỡng bức, tống tiền tình dục và các vụ lừa đảo “mổ heo” (pig-butchering) — thì chính Trần Chí lại tuyên bố mình là nạn nhân tại Singapore.

Theo các đơn kiện mà văn phòng của Trần Chí nộp từ năm 2021 đến 2022, David Wong, cựu giám đốc điều hành văn phòng gia đình của Trần Chí, bị cáo buộc chiếm đoạt trái phép 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 4,5 triệu USD) từ tài khoản của ông này ở Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).

Hồ sơ tòa án cho biết Wong là giám đốc duy nhất của văn phòng gia đình Trần Chí cho đến khi bị sa thải vào tháng 7/2021. Hơn 80 tài liệu liên quan vụ kiện này đã hé lộ bức tranh chi tiết về mạng lưới ngân hàng phức tạp của Trần Chí tại Singapore, cách ông ta nhận được ưu đãi thuế đặc biệt và những hoạt động hành chính thường ngày tại văn phòng. Tất cả cho thấy một người bị Mỹ cáo buộc là “trùm tội phạm” vẫn có thể hoạt động công khai ở Singapore trong nhiều năm.

Trong chuỗi email nội bộ, nhân viên thảo luận về việc báo cáo cho Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) để duy trì ưu đãi thuế, rồi chuyển sang chuyện vận chuyển 388 kg rượu whisky từ Geneva về Singapore. Wong mô tả phản ứng của Trần Chí sau khi nhận hàng: “Ông ấy đã thử loại whisky Thụy Sĩ. Mọi thứ đều tuyệt vời.”

Mưu tính xin thường trú nhân Singapore

Theo lời khai của Wong, khi gặp nhau lần đầu năm 2017, Trần Chí đã rất giàu có và muốn đầu tư mạnh vào Singapore nhằm xin quyền thường trú nhân.

Cả hai nhanh chóng bắt tay hợp tác. Ngay trong năm đó, hồ sơ công khai cho thấy Trần Chí đã chi gần 40 triệu đô la Singapore để mua bất động sản cao cấp. Năm 2018, Wong — công dân Singapore — đã hoàn tất hồ sơ với Ủy ban Phát triển Kinh tế (EDB) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) để thành lập văn phòng gia đình DW Capital Holdings Pte, giúp Trần Chí được miễn thuế đầu tư.

Những năm sau đó là thời kỳ vàng son: tập đoàn Prince mở rộng toàn cầu, còn Trần Chí sở hữu dàn xe sang Toyota Alphard, Mercedes-Maybach, đeo đồng hồ Richard Mille, Patek Philippe và sưu tầm trà Trung Quốc đắt tiền, có bánh trà lên tới hơn 100.000 USD.

Wong điều hành đội ngũ nhân viên, quản lý nhiều tài khoản ngân hàng như OCBC, Bank of Singapore, Deutsche Bank, Maybank, UOB-Kay Hian... Một số ngân hàng từ chối bình luận, trong khi OCBC khẳng định họ tuân thủ nghiêm quy định chống rửa tiền.

Cuộc họp tại “Club House” và dấu hiệu rạn nứt

Ngày 31/5/2021, Wong được triệu tập đến một cuộc họp tại “Club House” — căn hộ sang trọng Le Nouvel Ardmore trị giá 16,2 triệu SGD của Trần Chí, được cải tạo thành văn phòng xa hoa với jacuzzi, phòng karaoke và khu hút xì gà.

Tại đây, nhóm kiểm toán do Karen Chen Xiuling dẫn đầu yêu cầu được xem các tài liệu và tài khoản do Wong quản lý. Khi một số hồ sơ vẫn chưa được cung cấp, Chen phát hiện nhiều giao dịch nội bộ bất thường, bao gồm 535.209 USD phí quản lý giữa các công ty của Trần Chí.

Khi đến văn phòng, Chen thấy nơi này bừa bộn, đầy thùng rượu gin giá rẻ từ Ba Lan và các hộp rượu vang. Lúc đó Wong nghỉ ốm và khó liên lạc. Không lâu sau, các thiết bị trong văn phòng — bao gồm máy photocopy — ngừng hoạt động, và nhân viên mất quyền ra vào tòa nhà Duo Tower.

Ngày 6/7, Wong bị sa thải khỏi chức giám đốc, nhưng cửa văn phòng vẫn bị khóa. Khi nhóm kiểm toán yêu cầu sao kê ngân hàng, họ phát hiện hàng triệu đô đã bị chuyển ra ngoài, nhiều khoản đến các công ty mang tên gần giống với công ty riêng của Wong.

Khi văn phòng được mở lại ngày 12/7, bên trong chỉ còn trơ trọi vài món đồ: tủ lạnh trống, túi laptop bỏ lại, máy in bị ngắt kết nối — và toàn bộ rượu đã biến mất.

Cuộc chiến pháp lý và kết cục bất ngờ

Trong nhiều năm sau, nhóm của Trần Chí tại Singapore theo đuổi các vụ kiện chống lại Wong để đòi lại tài sản. Wong phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng mình chỉ nghỉ ốm theo lịch.

Tuy nhiên, ông ta vắng mặt trong nhiều phiên tòa và chỉ nộp giấy chứng nhận y tế để chứng minh bệnh tật. Tháng 12/2022, Tòa án Tối cao Singapore ra phán quyết mặc định chống lại Wong, buộc ông và các công ty liên quan chịu trách nhiệm hơn 12 triệu đô la Singapore. Wong sau đó nộp đơn xin phá sản.

Nhưng cuối cùng, có vẻ Wong mới là người cười sau cùng.

Hiện nay, chính Trần Chí và trợ lý Karen Chen lại nằm trong danh sách 18 cá nhân bị Mỹ trừng phạt. Chính phủ Singapore cũng đã tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản của ông ta, bao gồm du thuyền và 11 chiếc ô tô, đồng thời chấm dứt ưu đãi thuế cho các văn phòng gia đình thuộc Prince Group.

Văn phòng gia đình Trần Chí tại Singapore hiện trong tình trạng cửa đóng, then cài. Nơi ở hiện tại của ông trùm này vẫn chưa được xác định.