Lừa đảo 1 tỷ, quấy rối tình dục, nam ca sĩ nay nhận kết đắng

Vụ việc nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Yoo Jae Hwan lừa đảo, quấy rối tình dục đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới sáng 3/12, tờ Stoo đưa tin, Yoo Jae Hwan vừa phải nhận án phạt đầu tiên sau loạt drama chấn động.

Theo đó, nam nghệ sĩ đã bị tòa án quận phía Nam Seoul tuyên phạt 5 triệu won (90 triệu đồng) vì hành vi quấy rối tình dục. Đồng thời, Yoo Jae Hwan còn phải hoàn thành 40 giờ của chương trình điều trị bạo lực tình dục. Hội đồng xét xử đã cân nhắc việc nghệ sĩ sinh năm 1989 chưa từng bị xử phạt vì hành vi tương tự trong quá khứ trước khi đưa ra mức phạt nêu trên. Được biết, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã nộp đơn kháng cáo ngay sau phán quyết của tòa trong phiên sơ thẩm.

Yoo Jae Hwan bị tuyên phạt 90 triệu đồng vì hành vi quấy rối tình dục

Trước đó, Yoo Jae Hwan bị cáo buộc nhận trước 55 triệu won (gần 1 tỷ đồng) từ 23 cá nhân để sáng tác nhạc theo yêu cẩu của những người này. Thế nhưng sau đó nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ lại không giao ca khúc cho các khách hàng theo đúng cam kết.

Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn bị tố có hành vi quấy rối tình dục 1 nạn nhân sau khi công bố trên mạng xã hội rằng "sẽ sáng tác nhạc mà không thu phí". Nói về bê bối tình dục gây xôn xao dư luận, Yoo Jae Hwan bày tỏ: "Qua ảnh chụp màn hình KakaoTalk và các thông tin tố giác, tôi đã nhìn lại những lời nói và hành động không phù hợp trong quá khứ của mình. Tôi đã kiểm điểm bản thân 1 cách chân thành và vô cùng hối hận về mọi chuyện". Sau đó, nam ca sĩ đã có cố tự tử và được gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời.

Sau khi ổn định trở lại, nam nghệ sĩ mới có đủ dũng khí viết tâm thư đăng lên mạng xã hội, qua đó cho biết anh đã kiệt quệ tài chính: "Lúc ấy tôi muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này. Tôi được công chúng yêu mến và cũng phải chịu đựng sự phẫn nộ của mọi người. Tôi đã trải qua đủ thứ trên đời. Tại sao cuộc đời tôi lại tan nát như vậy? Lời nói và hành động của tôi chắc chắn không ổn. Tôi đã sử dụng thuốc ngủ trong khoảng thời gian dài, có lẽ chính thuốc đã khiến khả phán đoán và nhận thức của tôi bị suy giảm. Hiện tại, tôi còn không có đủ tiền để bồi thường cho các nạn nhân. Túi tôi giờ chỉ còn 4.000 won (72.000 đồng)".

Nam nghệ sĩ cố tự tử sau liên hoàn bê bối nhưng đã được cứu kịp thời

Ban đầu sở cảnh sát quận Gangseo (Seoul) không chuyển giao hồ sơ vụ án lừa đảo của Yoo Jae Hwan cho bên công tố. Nhưng sau đó, các nạn nhân đã đồng loạt nộp đơn khiếu nại dẫn tới việc cơ quan công tố yêu cầu phía cảnh sát phải tiến hành điều tra thêm. Từ đây, sở cảnh sát quận Gangseo đã nhanh chóng bắt tay vào tiến hành điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo liên quan tới nam ca sĩ họ Yoo.

Yoo Jae Hwan sinh năm 1989. Giai đoạn đầu sự nghiệp, anh được công chúng biết đến khi xuất hiện trong 1 số chương trình tạp kỹ. Đến năm 2014, Yoo Jae Hwan chuyển sang làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ và đạt được những thành công đáng chú ý.