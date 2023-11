Lựa chọn của Hamas sau khi Israel tuyên bố kiểm soát toàn bộ thành phố Gaza

Binh sĩ quân đội Israel trong cuộc tập trận ở vùng Galilee, miền bắc Israel, gần biên giới Liban. Ảnh: AFP

Hôm 14/11, Israel thông báo Lữ đoàn thiết giáp số 7 và Lữ đoàn bộ binh Golani đã tiếp quản một số vùng đất do Hamas kiểm soát ở thành phố Gaza, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của các tay súng Hồi giáo Palestine. Nhiều tài khoản mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh cho thấy quân đội Israel cầm biểu ngữ của nhà nước Do Thái tại cơ sở chiếm được từ Hamas.

Tiến sĩ Lorenzo Trombetta, học giả và nhà phân tích chuyên về Trung Đông có trụ sở tại Beirut (Liban), nói với Sputnik: “Theo quan điểm của Israel, những bức ảnh này cho thấy họ đanh giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Chiến thắng đó có thể sắp diễn ra khi dư luận trong nước đang gây áp lực lên Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu để đưa các con tin trở về và đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas. Từ góc độ quân sự của Israel, việc chiếm giữ toà nhà lập pháp Hamas hoặc các trụ sở chính quyền khác của Hamas không có nghĩa là xung đột đã kết thúc vì trận chiến có thể kéo dài ít nhất trong vài tuần”.

Hôm 7/10, Hamas, phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và các nhóm Hồi giáo khác đã bất ngờ tấn công các thành phố và vị trí quân sự của Israel. Ngoài việc phóng khoảng 6.000 quả tên lửa, các nhóm Hồi giáo còn xâm nhập vào các khu định cư của Israel, khiến 1.200 thường dân thiệt mạng - bao gồm cả người già và trẻ em cùng quân nhân, đồng thời bắt giữ khoảng 240 con tin. Sau cuộc tấn công khiến Chính phủ Israel mất cảnh giác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên chiến với Hamas, tiến hành các cuộc không kích lớn nhằm vào các vị trí của phiến quân trong dải đất này và sau đó tiến hành chiến dịch trên bộ ở Gaza.

Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza?

Mặc dù giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 13/11 cho rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát Dải Gaza. “Không có lực lượng Hamas nào còn khả năng ngăn chặn IDF. IDF đang tiến tới mọi khu vực. Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza”, ông Gallant nói.

Trong khi đó, Tiến sĩ Trombetta nhận định Israel mới chỉ giành được một nửa Dải Gaza, không phải toàn bộ. Theo ông, lực lượng Hamas cũng rất hùng mạnh và đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc xung đột ở phía nam dải đất này.

“Tôi nghĩ Hamas đã chuẩn bị rất kỹ cho những kịch bản chiến tranh khốc liệt và lan rộng. Họ biết rằng Israel sẽ bắt đầu cuộc tấn công trên bộ từ phía bắc, cố gắng giảm thiểu mối đe dọa tên lửa về phía Ashkelon và các vùng lãnh thổ khác của Israel. Ngoài ra, trong những giờ qua, Hamas đã phóng các đợt tên lửa mới, chứng minh khả năng tấn công Israel ngay cả khi bị bắn phá dữ dội và cuộc tấn công trên bộ ở dải đất này”, ông Trombetta lưu ý.

Ảnh chụp từ phía Israel ngày 11/11/2023 cho thấy khói bốc lên trên các tòa nhà ở Dải Gaza, trong bối cảnh các cuộc giao tranh đang diễn ra giữa Israel và các tay súng Hamas. Ảnh: AFP

Trong hai ngày qua, hầu hết các cuộc giao tranh đều xảy ra xung quanh Bệnh viện al-Shifa. Israel cáo buộc Hamas đã thiết lập trung tâm chỉ huy ngầm bên trong cơ sở này mặc dù Hamas bác bỏ. Quân đội Israel phủ nhận bao vây hay tấn công trực tiếp vào trung tâm y tế. Đồng thời, giới chức nói thêm rằng họ vẫn duy trì liên lạc với nhân viên của bệnh viện, cho phép dân thường và bệnh nhân đi lại an toàn.

Quân đội Israel đã cung cấp 300 lít nhiên liệu cho bệnh viện al-Shifa hôm 12/11, nhưng Hamas đã không cho phép cơ sở chăm sóc sức khỏe này tiếp nhận. Trước đó một ngày, Giám đốc bệnh viện, Mohammed Abu Selmia, nói rằng cơ sở này đã bị mất điện.

Đến ngày 14/11, quân đội Israel đã chia sẻ đoạn ghi âm giữa một sĩ quan liên lạc của Israel và ông Abu Selmia về việc bàn giao 37 lồng ấp, 4 máy thở và các thiết bị y tế quan trọng khác từ Israel cho bệnh viện. Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh cộng đồng quốc tế, bao gồm các đồng minh của Israel, Mỹ và EU đang chỉ trích chiến dịch tấn công trên bộ của Tel Aviv.

Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11.000 người Palestine. Tuần trước, Israel đã đồng ý “tạm ngừng bắn cục bộ” kéo dài 4 giờ/ngày trong cuộc tấn công ở Dải Gaza. Các phương tiện truyền thông cho hay những đợt ngừng bắn này đã được thực hiện từ hôm 14/11, tạo điều kiện cho người Palestine sơ tán về phía nam. Trên 800.000 trong số 1,1 triệu người Palestine từ phía bắc Gaza đã sơ tán về phía nam thông qua các hành lang an toàn do Israel thiết lập.

“Lá bài con tin” của Hamas

Bệnh viện Al Shifa ở thành phố Gaza ngày 2/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm 13/11, truyền thông Israel đưa tin, Không quân nước này đã tấn công 200 mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza. Trong khi đó, Hamas vẫn tiếp tục phóng tên lửa vào các vị trí quân sự và khu dân cư của Israel từ Gaza. Các vụ phóng tên lửa của nhóm Hồi giáo này đã diễn ra gần như không ngừng nghỉ kể từ cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 10.

Theo Tiến sĩ Trombetta, Hamas vẫn còn một số quân bài trong tay. Vị học giả này lập luận: “Trước hết, Hamas đang nắm giữ các con tin. Theo những gì chúng tôi biết, lực lượng này đã bắt giữ trên 200 con tin, chủ yếu là người Israel, công dân hai quốc tịch và cả những người mang quốc tịch khác. Ngay cả khi Hamas chỉ có 100 con tin trong tay, đây sẽ là một ‘lá bài’ bảo đảm, một công cụ rất quan trọng để đàm phán và gây áp lực lên Israel nhằm ngăn chặn cuộc tấn công”.

Thứ hai, từ quan điểm quân sự và chiến thuật, Hamas vẫn giữ vững vị trí ở các khu vực khác của Gaza. Lực lượng này vẫn rất hùng mạnh. Sức mạnh của Hamas không nằm ở kho vũ khí - vì hầu hết các loại vũ khí đều không phức tạp - mà nằm ở hiểu biết về địa hình và khả năng tấn công mạnh vào bộ binh Israel.

Trong khi đó, Nội các của Thủ tướng Netanyahu dường như rất tin tưởng về ưu thế của Israel trong cuộc xung đột với Hamas và đảm bảo an ninh cho nhà nước Do Thái. Trước đó, ông Netanyahu đã bác bỏ đề xuất của Washington rằng Chính quyền Palestine nên nắm quyền kiểm soát Gaza sau khi xung đột kết thúc. Theo ông, các cuộc thảo luận về việc bên nào sẽ quản lý dải đất sẽ chỉ diễn ra sau khi Hamas bị tiêu diệt.

Phát biểu với Fox News vào tuần trước, Thủ tướng Israel nhấn mạnh rằng khu vực này phải được phi quân sự hóa, phi cực đoan hóa và tái thiết.

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và thành viên nội các thời chiến Benny Gantz hôm 12/11, Thủ tướng Israel Netanyahu đã bác bỏ những chỉ trích của quốc tế về cách tiến hành chiến dịch quân sự chống lực lượng Hồi giáo ở Dải Gaza.

“Không có áp lực quốc tế nào, không có cáo buộc sai trái nào có thể ảnh hưởng đến quyết tâm của Israel. Chúng tôi kiên quyết chống lại mọi thế lực nếu cần thiết. Israel phải chiến thắng vì lợi ích của mình và vì thế giới trong cuộc xung đột đang diễn ra”, ông tuyên bố.