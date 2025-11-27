HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lửa cháy ngùn ngụt trong quán bar ở Đồng Nai

Uyên Châu |

Quán bar nằm trên Quốc lộ 1A tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy kèm khói bao trùm cả khu vực ở xã Trảng Bom.

Tối 27-11, Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã cơ bản khống chế đám cháy quán Romance thuộc xã Trảng Bom, cách Biên Hòa hơn 25 km.

CLIP hiện trường vụ cháy

Gần 18 giờ, ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm quán bar, karaoke rộng hàng trăm m2.

Phát hiện vụ cháy, một số nhân viên cây xăng bên cạnh và người dân dập lửa nhưng bất thành. Ít phút sau đó, ngọn lửa bao trùm quán, kèm tiếng nổ.

Vụ cháy đã khiến khói bao trùm cả khu dân cư. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Do đám cháy lớn, nằm ngay khu dân cư, cảnh sát phải chia làm nhiều mũi để tiếp cận, hạn chế cháy lan.

Cháy lớn quán bar ở Đồng Nai khiến khói bao trùm khu dân cư - Ảnh 1.

Rất đông người dân theo dõi sự việc

Được biết, quán bar không hoạt động nhiều năm qua. 5 năm trước, trong chuyên án truy quét các tụ điểm ma túy lớn, Công an Đồng Nai đã khởi tố và bắt giữ chủ quán bar Romance với cáo buộc để khách sử dụng ma túy. 

