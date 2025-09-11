Sáng nay (11/9), tại phiên tòa của TAND TPHCM, xét xử vụ nam ca sĩ Quốc Kháng lừa đảo, chiếm đoạt của bà Lê Thị Mỹ Châu (chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu) , HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Nam ca sĩ Quốc Kháng tại phiên tòa ngày 11/9.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Quốc Kháng khai do bà Châu rất tốt với bị cáo Kháng, cho nên khi được bà Châu nhờ giúp cho người nhà của bà Châu là Thái Khắc Hoàng được tại ngoại trong 1 vụ án mà Hoàng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, bị cáo Kháng hỏi Lê Nguyễn Hoàng Nam (bị cáo, cựu công an) có giúp được không, thì ông Nam nói được nhưng phải nhờ luật sư. Sau đó Kháng và Nam gặp luật sư Nguyễn Thái Nguyên để giúp cho người nhà của bà Châu.

Bị cáo Kháng trình bày trước HĐXX là bị cáo không lừa bà Châu. Khi nhận tiền của bà Châu, do nhiều anh em xã hội cũng vay mượn của bị cáo nên bị cáo dùng tiền của bà Châu để trả nợ trước.

Trước đó, khai với Cơ quan điều tra, bị cáo Lê Quốc Kháng thừa nhận rằng, thời điểm nhận 7 tỷ đồng của bà Lê Thị Mỹ Châu, Lê Quốc Kháng hoàn toàn không có khả năng giúp cho người quen của bà Châu là Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, nhưng một phần do tin tưởng vào lời nói của bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam, nên Kháng tự nói với bà Châu là lo được cho Hoàng ra ngay trong tuần với giá tiền là 7 tỷ đồng và phải đưa đủ 100% số tiền thì Hoàng sẽ ra ngay lập tức.

Cũng theo lời khai của Quốc Kháng, do thời điểm này nam ca sĩ đang nợ bên ngoài xã hội rất nhiều tiền và bị những người này buộc phải trả tiền gấp. Kháng khai sau khi nhận tiền của bà Châu, Kháng đưa cho Nam 480 triệu đồng. Ngoài ra, Kháng cũng đưa tiền ‘cám ơn’ cho 1 người khác, dù người này không đòi hỏi.

Số tiền còn lại là 6,3 tỷ đồng, Lê Quốc Kháng dùng để tiêu xài cá nhân, trả nợ vay bên ngoài, chuộc xe ô tô do đã cầm cố trước đó... đến nay mất khả năng chỉ trả.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa này, TAND TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ), Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nam ca sĩ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt của bà Châu 7 tỷ đồng bằng ‘chiêu nổ là cháu một lãnh đạo để chạy án’ cho người quen bà Châu.

Trong khi đó, bà Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu) bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” 7 tỷ đồng cho nam ca sĩ để nhờ ‘chạy án’ cho người quen.

Ca sĩ Quốc Kháng là ai?

Nam ca sĩ Lê Quốc Kháng (SN 1981 tại Sóc Trăng) là một giọng ca bolero – trữ tình, từng gây chú ý khi giành ngôi quán quân cuộc thi “Tình Khúc Vàng” năm 2020.

Nam ca sĩ Quốc Kháng.

Thời gian đầu, nam ca sĩ lên TPHCM lập nghiệp với mức cát-xê rất thấp (khoảng 20-30 nghìn đồng/đêm). Quốc Kháng từng ra mắt nhiều MV, như Nỗi buồn Châu Pha, Trái mồng tơi, Chuyện tình La Lan... Kênh YouTube cá nhân thu hút người xem từ vài nghìn đến vài trăm nghìn lượt mỗi video.

Quốc Kháng từng kết hợp với ca sĩ Kim Thoa tham gia cuộc thi dành cho các doanh nhân đam mê nghệ thuật mang tên Tình khúc giọng ca vàng 2020 và giành giải quán quân. Sau đó, Quốc Kháng lấn sân ca hát nhưng không quá

Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, spa và nhà hàng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Quốc Kháng bị lu mờ sau vụ án ‘chạy án’ này.