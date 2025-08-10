Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích

Dòng bùn và nước lũ bắt đầu đổ xuống vùng núi của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc từ ngày 7/8. Số người thiệt mạng ghi nhận vào thời điểm đó là 10 người cùng 33 người khác mất tích.

Tính đến ngày 9/8, tổng số người thiệt mạng nâng lên 13 người và 30 người mất tích.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra lời kêu gọi "nỗ lực tối đa" để giải cứu những người mất tích. Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Bắc Kinh cũng cấp gần 14 triệu USD cho công tác cứu trợ tại Cam Túc.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau trận lũ quét ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hiện chính quyền tỉnh Cam Túc phát đi cảnh báo màu vàng về mưa lớn, đồng thời kích hoạt kế hoạch ứng phó lũ tại tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc và Trùng Khánh.

Khu vực phía Nam Trung Quốc cũng trải qua những trận mưa như trút nước trong tuần này, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán trên khắp Quảng Đông.

Trong khi đó, mưa lớn ở thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 7 khiến 44 người thiệt mạng, chủ yếu tại vùng ngoại ô và thêm 8 người chết do lở đất ở tỉnh Hà Bắc lân cận.

Nhiều ngôi nhà bị lũ quét san lấp hoàn toàn. (Ảnh: Getty)

Thiên tai thường xuyên xảy ra trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là vào mùa hè, khi một số khu vực có mưa lớn trong khi những khu vực khác phải chịu nắng nóng thiêu đốt. Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tăng lên khi hành tinh tiếp tục nóng lên do khí thải nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới nhưng cũng là cường quốc năng lượng tái tạo toàn cầu.



