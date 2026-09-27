Lũ lụt nghiêm trọng khiến hàng nghìn hộ gia đình Campuchia phải sơ tán

Lũ lụt bất ngờ càn quét trên diện rộng, buộc hàng nghìn hộ gia đình ở Campuchia phải khẩn cấp rời bỏ nhà cửa.

Hơn 2.900 gia đình đã buộc phải sơ tán khỏi nhà của mình khi trận lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến 25.561 gia đình tại 10 tỉnh ở Campuchia, một quan chức kiểm soát thiên tai tuyên bố hôm 26/9.

Ông Soth Kim Kolmony, Người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia Quản lý Thảm họa (NCDM) cho biết, nước dâng cao đã làm ngập 24.505 ngôi nhà, đồng thời phá hủy hoặc làm hư hại 12,551 ha ruộng lúa.

Theo ông Kolmony, đợt ngập lụt hiện tại chủ yếu do mưa lớn cục bộ gây ra chứ không phải do sông Mekong tràn bờ. Ông cho biết, mực nước sông Mekong tại hầu hết các trạm đo lường trọng yếu vẫn ở dưới mức báo động và đang có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, sự xoa dịu có thể vẫn còn phải mất vài ngày nữa mới đến khi các dự báo thời tiết dự đoán mưa sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 30/9.

Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng báo cáo rằng: Campuchia đang trải qua mưa diện rộng, dông bão và gió mạnh do ảnh hưởng từ các hình thái thời tiết ngoại vi.

Campuchia thường xuyên phải đối mặt với các đợt lũ quét theo mùa từ tháng 7 đến tháng 10. Theo dữ liệu từ NCDM, lũ lụt đã cướp đi 19 sinh mạng trên khắp đất nước vào năm ngoái.