Lũ lên cao, người dân khắp nơi kêu cứu trong đêm!

20h ngày 19/11, thủy điện Sông Ba Hạ cho biết lượng nước về hồ đạt 16.120 m³/s, lưu lượng xả lũ 15.600 m³/s. Trước đó chỉ vài giờ, hồ đã xả ra 16.100 m³/s – mức rất lớn, gây nguy cơ ngập sâu tại hạ du gồm Sơn Hòa, Đức Bình, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Hòa, Tuy Hòa và Phú Yên.

UBND tỉnh Đắk Lắk ngay lập tức ra văn bản hỏa tốc yêu cầu các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng vận hành theo hướng giảm lũ cho hạ du, giữ mức xả nhỏ hơn mức nước về hồ, và chỉ xả cân bằng khi hồ đạt cao trình thiết kế 105,96 m. Các chủ hồ được yêu cầu chịu trách nhiệm tuyệt đối về an toàn đập.

Ngập lụt nghiêm trọng diễn ra ở nhiều tỉnh thành từ ngày 19/11

Từ khoảng 20h, lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang dâng lên nhanh, nhiều nơi vượt báo động 3 từ 1–2,2 m. Chỉ trong thời gian ngắn, nước đã tràn vào nhà dân, khiến hàng loạt phường/xã như Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nha Trang, Diên Khánh, Suối Dầu… bị chia cắt.

Người dân không kịp trở tay, phải chạy lên gác hoặc mái tôn, liên tục đăng bài cầu cứu:

Trên các hội nhóm Zalo, Facebook, từng dòng tin cầu cứu được chia sẻ liên tục: “Xin hãy cứu gia đình tôi… nước ngập đến mái rồi”, “Trẻ nhỏ đang co ro trên gác, cần áo phao và xuồng gấp”.

Người dân khắp nơi lên mạng cầu cứu

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Trần Phong đã trực tiếp xuống phường Tây Nha Trang chỉ đạo trong đêm, yêu cầu huy động thêm xuồng, áo phao, đèn pin, lực lượng xung kích để đi sâu vào vùng ngập cứu dân.

Không chỉ Khánh Hòa, tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), mưa lũ 19/11 khiến hàng loạt khu vực bị nhấn chìm. Đến trưa cùng ngày, 2.240 hộ dân (hơn 9.200 người) đã được lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Khu vực phường Quy Nhơn Bắc (địa bàn gồm Nhơn Phú, Trần Quang Diệu…) là nơi ngập nặng nhất, nước dâng cao khiến nhiều hộ dân bị kẹt từ tối 18/11 đến trưa 19/11.

Lực lượng Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC – CNCH đã tăng cường về đây để chèo xuồng, cõng người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng lũ. Đến trưa, riêng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận gần 200 người, bố trí chỗ ăn ở an toàn trong thời gian mưa lớn.Nhiều nơi nước đã chạm mái – nguy cơ lan rộng

Một đêm dài với nhiều người đang mắc kẹt trong dòng nước lũ

Tại Đắk Lắk, nhiều xã phía Đông cũng ghi nhận tình trạng nước ngập đến mái nhà, người dân trèo lên cao và cầu cứu qua mạng do lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận ngay.

Xót xa khi đọc những lời cầu cứu của người dân

Ông Tạ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đợt mưa lũ lần này gây ngập sâu trên diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Xuân và khu vực Tuy An (cũ), nơi mực nước đã vượt đỉnh lũ năm 1993, khiến nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Nước chảy xiết và ngập sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng công an và chính quyền cơ sở đã di dời người dân đến nhà tránh lũ, đồng thời kích hoạt tối đa phương châm “4 tại chỗ”. Các xã, phường sử dụng ca nô, ghe, thúng để tiếp cận và cứu hộ. Tỉnh cũng huy động hai ca nô cỡ lớn hạ thủy trên sông Ba và sông Kỳ Lộ để hỗ trợ khu vực ngập sâu.

Nhiều khu vực ngập tới nóc nhà dân.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động toàn bộ ca nô, xuồng cứu hộ; Quân khu 5 tăng cường lực lượng tiếp cận các điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, tại nhiều xã như Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan…, nước lũ chảy xiết khiến phương tiện cứu hộ không thể vào được, đặc biệt là khu vực có 135 người thuộc 40 hộ dân ở xã Đồng Xuân đang bị mắc kẹt.