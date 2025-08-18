Dịch vụ báo chí của Lữ đoàn Azov đã công bố một đoạn video về việc đẩy lùi cuộc tấn công. Để thực hiện hoạt động tấn công, quân Nga đã triển khai xe bọc thép để hỗ trợ bộ binh tiến công nhằm đổ bộ vào Katerynivka.

Bất chấp quy mô của cuộc tấn công, lực lượng phòng thủ của Lữ đoàn Azov đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào thiết bị của Nga, khiến họ không thể sơ tán.

Cuộc tấn công của quân Nga vào Katerynivka bị bẻ gãy.

Cùng lúc đó, sau khi phá hủy thiết bị, máy bay không người lái của lữ đoàn bắt đầu săn lùng binh sĩ đối phương, những người do thiếu sự hỗ trợ nên bắt đầu hỗn loạn tìm nơi trú ẩn.

Theo nguồn tin từ DeepState, Quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực chiếm khu định cư này và liên tục tấn công vào vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine.

Cùng lúc đó, theo thông tin chính thức từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, trong vòng 24 giờ qua - ngày 17 tháng 8 năm 2025, quân Nga đã thực hiện 9 cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine.

Cần nhắc lại rằng vào đầu tháng 8, binh lính của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 28 và các đơn vị liên quan của Quân đội Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xe tăng của quân Nga gần Toretsk ở vùng Donetsk.

Bản đồ chính thức của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine tính đến ngày 17 tháng 8 năm 2025.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý rằng sau nhiều tháng liên tục sử dụng các nhóm nhỏ đột kích theo hướng Toretsk, quân Nga đã quyết định tấn công toàn diện.

Vào buổi sáng, trên một trong những tuyến đầu, các trinh sát từ Tiểu đoàn cơ giới số 3 phát hiện thấy hai xe tăng "rùa" của Nga cùng bộ binh đang di chuyển về phía các vị trí của họ và kết quả là trận đánh nói trên diễn ra.

Trước đó, lính dù của Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 79 đã đánh bật quân đội Nga khỏi khu định cư Zoloti Kolodyaz ở vùng Donetsk.

Ngoài ra binh sĩ Ukraine còn đẩy lùi một cuộc đột phá ở khu vực Dobropillya, ngăn chặn quân Nga tiến xa hơn. Hiện tại các biện pháp ổn định tình hình đang được tiến hành tại khu vực này.