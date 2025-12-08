Các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 67 đã giành lại quyền kiểm soát làng Tykhe, huyện Synelnyk, vùng Dnipropetrovsk. Thông tin này đã được phòng báo chí của lữ đoàn chính thức thông báo.

Nhờ sự phối hợp hành động của các đơn vị, kế hoạch tác chiến cẩn thận và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu một cách chuyên nghiệp, Quân đội Ukraine đã đánh bật các đơn vị Nga khỏi Tykhye.

"Tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2025, làng Tykhe nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của binh lính thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 67 của Lực lượng vũ trang Ukraine", tuyên bố chính thức cho biết.

Quyền kiểm soát ngôi làng đã được khôi phục sau khi các nguồn tuyên truyền công bố một đoạn video vào ngày 21 tháng 11, với tuyên bố của quân đội Nga về việc lực lượng "nhóm Vostok" được cho là đã chiếm thành công các khu định cư Tykhye và Vidradne theo hướng Oleksandrivka.

Bản đồ chính thức của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Oleksandrivka, ngày 7 tháng 11 năm 2025.

Điều đáng chú ý là, theo thông tin chính thức từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, theo hướng này, quân Nga đã thực hiện 16 cuộc tấn công vào các khu định cư Yalta, Ivanivka, Zeleny Hai, Vorone, Rybne, Oleksandrograd, Sosnivka, Stepove, Uspenivka, Pavlivka và theo hướng Danylivka.

Trước đó, báo chí đưa tin Quân đội Ukraine chỉ mất một giờ để loại bỏ một trung đội quân Nga ở vùng Dnipropetrovsk, gần làng Oleksiivka.

Theo ghi nhận, bộ chỉ huy Nga đã lợi dụng sương mù để điều khoảng 30 chiến binh trên 5 xe cơ giới tấn công vào các vị trí của quân Ukraine nhưng đã nhanh chóng bị đánh bại.