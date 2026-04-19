Lữ đoàn 24 đẩy lùi cuộc tấn công cơ giới lớn của Nga tại Chasiv Yar

Bạch Dương |

Các chiến binh thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 24 đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân Nga tại Chasiv Yar - nơi giao tranh đã diễn ra suốt hơn 2 năm.

Đoạn video ghi lại cảnh bẻ gãy cuộc tấn công của Quân đội Nga đã được bộ phận báo chí của Lữ đoàn 24 công bố.

Dựa vào thước phim, có thể thấy quân Nga đã huy động nhiều nhóm tham gia cuộc tấn công, cố gắng đột kích đồng thời từ nhiều hướng khác nhau. Tổng cộng họ đã sử dụng 5 xe bọc thép, 10 xe máy và xe địa hình ATV.

Tuy nhiên, các mũi tiến công đã bị tình báo phát hiện sớm, và hỏa lực từ máy bay không người lái và pháo binh đã bắt đầu nhắm vào đội hình trước khi họ tiếp cận được tuyến phòng ngự.

Thiệt hại được xác nhận của quân Nga bao gồm 2 xe bọc thép, trong đó 1 chiếc bị phá hủy và chiếc kia bị hư hại, 10 xe máy, 2 xe địa hình ATV và 12 người ngồi trên, tổng cộng là 6 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Cộng đồng tình báo đã xác định vị trí địa lý của trận chiến và cho biết cuộc tấn công diễn ra đồng thời từ hướng Ivanovske, Stupochky, và từ khu vực các tòa nhà cao tầng trong chính thành phố.

Lữ đoàn 24 bẻ gãy cuộc tấn công cơ giới của Nga tại thị trấn Chasiv Yar.

Giao tranh ác liệt giành giật thị trấn Chasiv Yar bắt đầu vào đầu tháng 4/2024 và đã kéo dài hơn 2 năm. Trong thời gian này, Quân đội Nga đã chiếm được phần lớn khu vực.

Vào giữa tháng 7/2024, quân Nga đã hoàn toàn chiếm được khu vực bờ trái kênh Seversky Donets-Donbass. Đây là con kênh chia đôi thị trấn. Tới đầu tháng 8, các đơn vị tiên phong của Nga đã vượt qua được kênh đào, kể từ đó, giao tranh diễn ra ngay trong thị trấn.

Mặc dù người Nga đã nhiều lần cố gắng phô trương bằng cách cắm cờ của họ trong nội thành và tuyên bố kiểm soát nơi đây. Nhưng những trận chiến tại Chasyi Yar vẫn tiếp diễn và đã trở thành cuộc phòng thủ kéo dài nhất của một địa điểm tại Ukraine kể từ khi cuộc chiến toàn diện của Nga bắt đầu vào năm 2022.

Theo Militarnyi
