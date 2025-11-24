Lữ đoàn 118 chặn đứng cuộc tấn công cơ giới đặc biệt ở Zaporizhia

Lữ đoàn cơ giới độc lập số 118 đã đánh bại cuộc tấn công cơ giới của Nga vào Zaporizhia theo hướng Malaya Tokmachka, thậm chí trước khi đối phương đến được vị trí phòng thủ của họ

Cơ quan báo chí của Lữ đoàn 118 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh đẩy lùi cuộc tấn công.

Lữ đoàn 118 bẻ gãy cuộc tấn công cơ giới của Nga.

Có thông tin cho biết các đơn vị Ukraine đã phá hủy 1 xe tăng, 1 xe MT-LB và 6 xe địa hình Ulan trước khi quân Nga có thể tiếp cận vị trí phòng thủ của họ. Trong cuộc tấn công này, phía Nga đã mất gần như toàn bộ một trung đội.

Tổng cộng theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, trên hướng Orikhiv, quân Nga đã 3 lần cố gắng tiến vào vị trí các đơn vị phòng thủ ở các khu vực Malaya Tokmachka, Prymorske và Stepnohirsk nhưng đều thất bại.

Hướng tấn công của Nga vào khu vực Malaya Tokmachka trên bản đồ DeepState.

Trong cuộc tấn công, quân Nga đã sử dụng Ulan - loại xe địa hình hai trục hạng nhẹ mới trong vai trò vận chuyển quân nhân và hàng hóa, lần đầu tiên phương tiện này được trưng bày tại triển lãm Army 2024.

Chiếc Ulan được công bố là một lựa chọn thay thế cho xe địa hình Desertcross 1000-3 của Trung Quốc, nó được chế tạo dựa trên mẫu xe SUV Niva của Nga và định vị là loại xe chiến đấu đơn giản, rẻ tiền và dễ bảo trì.

Xe địa hình Ulan của Quân đội Nga ở khu vực tiền tuyến.

Chiếc xe có khung kim loại hình ống và nắp capo. Phía trước là động cơ và hộp số, giữa là cabin hai người, và phía sau là sàn chở hàng.

Xe nặng 620 kg, tải trọng 600 kg, được trang bị động cơ xăng VAZ-21214 công suất 85 mã lực, hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn phần. Tốc độ tối đa trên 80 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 320 km.