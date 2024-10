LPBank bất ngờ thay CEO và thay Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc sinh năm 1981

Ông Vũ Quốc Khánh (trái) đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng

Tại cuộc họp đầu tháng 10/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa có các quyết định thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, Hội đồng quản trị LPBank phân công ông Hồ Nam Tiến giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LPBank sau khi ông thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc.

LPBank bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Vũ Quốc Khánh đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng kể từ ngày 04/10/2024.

Ông Vũ Quốc Khánh sinh năm 1981, là Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) với hơn 22 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có 6 năm làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và trên 16 năm công tác tại LPBank.

Tại LPBank, Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc từ năm 2011 khi mới tròn 30 tuổi và tham gia quản lý chuyên sâu, phụ trách nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau. Tháng 5/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực.

Ông Hồ Nam Tiến (trái) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị

Một nội dung khác được HĐQT LPBank thông qua là quyết định thôi phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT đối với ông Lê Minh Tâm. Ông Tâm vẫn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Ông Lê Minh Tâm vừa được LPBank bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào cuối tháng 5/2024 vừa qua. Như vậy, ông Tâm chỉ đảm nhiệm vị trí này trong hơn 4 tháng.

Ông Lê Minh Tâm có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, từng là Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH Hongleong Bank (Malaysia), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Maybank Kimeng (nay là Maybank Investment Bank (Malaysia), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Chứng khoán Yuanta (Taiwan).

Trước đó, ông Tâm là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) và Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp (Corporate & Investment Banking) của Deutsche Bank AG. Ông Tâm cũng có thời gian làm việc cho Bộ phận nghiên cứu kinh tế Đông Nam Á của Ngân hàng Thế giới tại Singapore.

Hồi tháng 12/2023, ông Tâm đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán LPBank (LPBankS). Tuy nhiên đến tháng 9/2024, ông Tâm đã có đơn từ nhiệm và LPBankS bổ nhiệm ông Phạm Phú Khôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Tâm.

Ông Lê Minh Tâm

Trong năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 10.500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, LPBank lãi trước thuế 5.919 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lợi nhuận năm, LPBank đã hoàn thành hơn 56% kế hoạch.