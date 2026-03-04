Louis Phạm diện bikini cực nóng bỏng, body không điểm nào chê

Mới đây, cư dân mạng lại được phen xôn xao khi hotgirl thể dục dụng cụ (TDDC) Phạm Như Phương (Louis Phạm) đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến đi nghỉ dưỡng mới nhất tại Mỹ cùng bạn trai Việt kiều.

Trong bộ bikini hai mảnh màu đỏ nổi bật, Louis Phạm tự tin khoe vóc dáng săn chắc cùng đường cong gợi cảm. Thiết kế tối giản nhưng tôn dáng triệt để giúp cô nàng phô diễn vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man. Dưới ánh nắng chiều vàng óng, làn da khỏe khoắn càng thêm bắt sáng, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa quyến rũ.

Louis Phạm diện bikini khoe body nóng bỏng

Không điểm nào chê body của cựu hotgirl TDDC

Không chỉ gây chú ý bởi body “chuẩn chỉnh”, thần thái của Louis cũng là điểm cộng lớn. Cô thoải mái tạo dáng giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, từ những bước đi đầy tự tin đến khoảnh khắc quay lưng khoe trọn vóc dáng nuột nà. Góc chụp đời thường nhưng lại vô tình “đốt mắt” người xem vì quá cuốn hút.

Bên cạnh đó, một bức ảnh selfie cùng bạn trai cũng nhanh chóng thu hút tương tác. Cả hai đứng sát bên nhau dưới nắng chiều, tạo nên khung hình vừa tình tứ vừa trẻ trung.

Louis Phạm tình tứ bên bạn trai Việt kiều

Dưới phần bình luận, netizen không ngớt lời khen dành cho màn “thả dáng” lần này của Louis Phạm. Nhiều người nhận xét cô ngày càng nhuận sắc, body thăng hạng rõ rệt sau thời gian chăm chỉ tập luyện và giữ gìn vóc dáng.

Một lần nữa, Louis Phạm chứng minh sức hút của mình không chỉ nằm ở độ nổi tiếng trên mạng xã hội mà còn ở phong cách tự tin, quyến rũ đầy năng lượng.

Louis Phạm theo đuổi style sexy

Đặc biệt là khi cô nàng đã can thiệp thẩm mỹ để có vòng một cuốn hút hơn