Louis Phạm công khai phẫu thuật thẩm mỹ sau một năm ồn ào, vóc dáng thay đổi ra sao?

Cựu VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương hay còn được biết đến với cái tên Louis Phạm như khoe loạt ảnh ở viện thẩm mỹ. Cô nàng công khai phẫu thuật nâng ngực ngay sau đó.

Do mới hoàn thành cuộc phẫu thuật nên vóc dáng của cô nàng vẫn chưa có nhiều thay đổi so với trước kia. Louis Phạm được biết đến là cựu VĐV TDDC, thường xuyên tập luyện với những động tác uốn dẻo nên cơ thể vô cùng gợi cảm. Dù không sở hữu chiều cao tốt nhưng cô nàng sinh năm 2003 có ngoại hình cân đối. Đó cũng là lý do cô thường xuyên diện đồ bó sát, khoe trọn vóc dáng cơ thể.

Louis Phạm khoe ảnh đi phẫu thuật nâng ngực

Trong dàn cựu VĐV Việt Nam, Louis Phạm là cái tên hàng đầu của những drama và thị phi, nhất là sau khi cô nàng từ bỏ sự nghiệp thi đấu thể thao đỉnh cao, trở thành một TikToker. Năm 2024 có lẽ là năm nhiều ồn ào nhất của của Louis Phạm. Cho đến hiện tại, cô vẫn đang nỗ lực lấy lại hình ảnh đẹp hơn trong mắt mọi người.

Vóc dáng của cô nàng trước khi phẫu thuật