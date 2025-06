Kể từ khi ra mắt, Lotus Chat đã thu hút được lượng lớn người dùng Việt Nam nhờ khả năng bảo mật, dễ sử dụng và nhiều tính năng hỗ trợ làm việc nhóm. Gần đây, khi nhu cầu tìm kiếm một môi trường chat phục vụ công việc tăng cao, Lotus Chat đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt tải mới chỉ sau vài ngày.

Tại sự kiện Get Sync: Lotus For Work ngày 4/6, ông Nguyễn Thế Tân, Tổng giám đốc VCCorp, Giám đốc sản phẩm Lotus Chat, đã giới thiệu Lotus Chat for Work, hệ thống chat chuyên biệt cho môi trường doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Tân chia sẻ về Lotus For Work

Lotus Chat - ứng dụng chat đầu tiên tích hợp Biz AI Platform

Biz AI Platform từ Lotus Chat là giải pháp AI toàn diện giúp doanh nghiệp tăng năng suất, tối ưu chuyển đổi, giảm chi phí vận hành, rút ngắn thời gian xử lý, và tăng tốc độ triển khai công việc. Nền tảng được xây dựng trên Core Engine mạnh mẽ, bao gồm:

Knowledge Transfer: Hệ thống tích lũy và chuyển giao tri thức ẩn giấu trong các team, trong hồ sơ và cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, trong các cá nhân xuất sắc tới các nhân viên khác trong hệ thống. Giúp tăng năng suất, mức độ chuẩn xác và khả năng phục vụ của từng nhân viên trên các Core Engine mạnh mẽ.

Workflow & Process Automation: AI hỗ trợ tạo mới, vận hành và cải tiến quy trình – từ những tác vụ đơn giản đến phức tạp, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Intent & Behavior Capture: Hiểu rõ ý định, hành vi và nhu cầu người dùng để cung cấp dịch vụ phù hợp và hiệu quả nhất cho người dùng.

A-X Room: Mô hình cộng tác giữa chuyên gia và AI, đảm bảo sự phối hợp linh hoạt, thông minh và hiệu quả trong mọi kịch bản.

Với những Core Engine trên, nền tảng có thể giúp người dùng cải thiện 30% hiệu suất làm việc và triển khai hệ thống, nâng cao kỹ năng nhân sự, giảm 100% thao tác thủ công nhập liệu, giảm 30-50% thời gian quản lý thủ công, tăng tỷ lệ hoàn thành đúng hạn công việc lên 25% và giảm thiểu sai sót do trễ hạn.

API & Bot tương thích với các thư viện, SDK của Telegram

Trong sự kiện hôm nay, Lotus Chat cũng công bố hệ thống API & Bot giúp tự động hóa, hỗ trợ người dùng tương tác nhanh chóng, truy xuất dữ liệu, gửi thông báo và tích hợp linh hoạt với hệ thống ứng dụng có sẵn.

Hệ thống API và Bot này tương thích đầy đủ với thư viện, SDK của Telegram nên người dùng có thể dễ dàng dùng lại các hệ thống đã phát triển mà không tốn nguồn lực làm mới.

Ngoài ra, nền tảng còn ứng dụng AI trong tự động hóa quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng trên mọi điểm chạm: tự động hóa quy trình tiếp nhận.

Theo chia sẻ từ Lotus Chat, hệ thống API sẽ bắt đầu thử nghiệm cho cộng đồng developer từ 11/6. Sau đó, người dùng Lotus Chat được được lựa chọn giữa gói dùng thử miễn phí 15 ngày và gói dành cho doanh nghiệp với mức phí từ 10.000 VNĐ/tháng. Với gói trả phí, người dùng sẽ được đội ngũ kỹ thuật của Lotus Chat hỗ trợ triển khai, tích hợp Bot & API một cách nhanh nhất.

Hỗ trợ làm việc nhóm với hàng nghìn người, nhiều chức năng phục vụ công việc, doanh nghiệp

Đồng bộ, đăng nhập, quản lý thiết bị vẫn là điểm mạnh không thể bàn cãi của Lotus Chat khi dùng cho công việc. Người dùng có thể đăng nhập dễ dàng trên nhiều thiết bị cùng lúc chỉ với một thao tác quét QRcode; dữ liệu sync cực nhanh qua đám mây đảm bảo công việc được liên tục, liền lạc.

Bên cạnh những tính năng phục vụ công việc đã, đang được người dùng đánh giá cao như bí danh công việc, ghim chỉ định, ghim tự gỡ, cuộc gọi thu âm, gọi nhóm, chức năng chặn forward, chặn chụp màn hình trong nhóm Private…, Lotus Chat tiết lộ đang phát triển thêm hashtag, folder, search AI để giảm tải overload thông tin trong các nhóm lớn.

Get Sync nghĩa là đồng bộ dữ liệu tức thì và mượt mà trên đa thiết bị khi sử dụng Lotus. Đồng thời, chủ đề Get Sync cũng chính là tinh thần lắng nghe trong phát triển sản phẩm của Lotus Chat, là sự đồng bộ giữa những gì đội ngũ phát triển đang nhắm tới và nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng.

Với tinh thần ấy, ông Nguyễn Thế Tân kỳ vọng sẽ có đông đảo người dùng và nhiều doanh nghiệp lựa chọn Lotus Chat làm nền tảng nhắn tin cho công việc.