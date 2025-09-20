Lotte định xây 2-3 trung tâm thương mại rộng tương đương 50 sân bóng đá tại Việt Nam

"Đến năm 2030, chúng tôi sẽ mở thêm 2–3 khu phức hợp thương mại ở Việt Nam, tương tự Lotte Mall West Lake Hanoi khai trương tháng 9/2023," ông Kim Sang-hyun, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Lotte Shopping, chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 15/9.

Doanh nghiệp đang hướng tới phân khúc tiêu dùng cao cấp tại Việt Nam bằng việc áp dụng phong cách tiếp thị Hàn Quốc, đồng thời tận dụng làn sóng ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng, cùng sức mua đi lên của người dân.

"Chúng tôi sẽ đạt doanh thu 20,3 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 1,3 nghìn tỷ won (940 triệu USD) vào năm 2030", đại diện Lotte nói thêm. Mục tiêu này cao gấp hơn 2 lần so với lợi nhuận hoạt động 473,1 tỷ won (343 triệu USD) của năm 2024, khi doanh thu đạt 14 nghìn tỷ won.

Trước đó, tập đoàn đứng thứ 5 Hàn Quốc đạt thành công tại Việt Nam với Lotte Mall West Lake Hanoi. Tổ hợp thương mại rộng 354.000 m², tương đương 50 sân bóng đá, đã tạo sự khác biệt so với nhiều trung tâm bán lẻ khác nhờ tập hợp các thương hiệu xa xỉ và thời trang nhanh quốc tế.

Trong số 233 cửa hàng, có tới 40% là thương hiệu lần đầu có mặt tại Hà Nội, bao gồm Chanel Beauty, Lancome và Coach.

Tính đến cuối tháng 6/2024, doanh số lũy kế tại trung tâm vượt 200 tỷ won và đạt 300 tỷ won vào cuối tháng 12. Cùng kỳ, lượng khách tham quan vượt 12 triệu, nhiều hơn dân số Hà Nội (8,6 triệu người).

Theo Korean Economic Daily