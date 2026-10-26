LOTTE Career UNI-verse 2026: LOTTE đưa cơ hội việc làm đến hàng loạt trường đại học Hà Nội

LOTTE tổ chức ngày hội hướng nghiệp tại 5 trường đại học, kết nối sinh viên với 8 thương hiệu thuộc hệ thống LOTTE tại Việt Nam, mở ra cơ hội nghề nghiệp, thực tập và tuyển dụng.

Chương trình diễn ra từ 9 giờ đến 17 giờ từ ngày 21 đến 23/10/2026 tại các trường Đại học hàng đầu trên địa bàn Hà Nội, bao gồm: Trường Đại học Ngoại thương (FTU), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI), Trường Đại học FPT và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB-VNU). Chương trình chào đón sự tham gia của tất cả các bạn sinh viên, đặt biệt là sinh viên năm 3, năm 4 có nhu cầu tìm hiểu cơ hội thực tập, việc làm và phát triển sự nghiệp.

Trong ngày hội hướng nghiệp năm nay, Tập đoàn LOTTE có 8 doanh nghiệp thành viên tham gia gồm LOTTE Properties Hanoi, LOTTE Property & Development Vietnam, LOTTE Department Store Vietnam, LOTTE Hotel Hanoi, L7 West Lake Hanoi by LOTTE Hotels, LOTTE Innovate Vietnam, LOTTE World Vietnam và Daehong Communications Vietnam. Các lĩnh vực hoạt động trải dài từ bất động sản, bán lẻ, khách sạn, công nghệ đến truyền thông và giải trí, giúp sinh viên có cái nhìn đa chiều về môi trường làm việc trong hệ sinh thái LOTTE. Đại diện Tập đoàn LOTTE cho biết: "Chúng tôi tin rằng mỗi tài năng trẻ đều có tiềm năng tạo nên những giá trị khác biệt khi được trao cơ hội và có định hướng phù hợp. LOTTE Career UNI-verse 2026 là dịp để các doanh nghiệp thuộc tập đoàn gặp gỡ những ứng viên giàu nhiệt huyết, chia sẻ về ngành và cùng tìm kiếm các nhân tố tạo nên những đột phá trong tương lai."

Sinh viên tham gia sự kiện được nhận nhiều phần quà khi trải nghiệm các booth

Sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm xuyên suốt, giúp sinh viên khám phá trọn vẹn hệ sinh thái LOTTE cũng như tìm hiểu đặc thù của từng doanh nghiệp. Thông qua thẻ hành trình được phát khi tới sự kiện, sinh viên được hướng dẫn tham gia hoạt động tại các quầy doanh nghiệp, tích điểm và nhận đặc quyền như xem tarot miễn phí khám phá vận may nghề nghiệp hay chơi Kahoot tìm hiểu về LOTTE group và nhận quà. Chuỗi hoạt động tương tác góp phần tạo không khí sôi động, khuyến khích sinh viên chủ động khám phá và kết nối với chương trình. Bên cạnh tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại quầy của từng doanh nghiệp, sinh viên cũng có thể đăng ký trải nghiệm mô phỏng phỏng vấn trực tiếp để làm quen với quy trình tuyển dụng thực tế.

Đại diện các công ty thuộc tập đoàn LOTTE trong phiên chia sẻ hướng nghiệp cho sinh viên

Tại mỗi trường, Tập đoàn LOTTE tổ chức một Phiên chia sẻ trên sân khấu chính. Theo đó, đại diện các công ty thành viên tham gia LOTTE UNI-verse 2026 sẽ giới thiệu về môi trường làm việc, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và đưa ra lời khuyên nghề nghiệp thiết thực, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội việc làm đầu tiên. Đồng thời, hoạt động Phỏng vấn thử (Mock Interview) diễn ra xuyên suốt ngày sự kiện, tạo cơ hội để sinh viên thực hành kỹ năng phỏng vấn, làm quen với quy trình tuyển dụng và tìm hiểu các vị trí phù hợp tại những công ty thành viên thuộc tập đoàn LOTTE.

Hoạt động phỏng vấn thử trực tiếp với các công ty diễn ra xuyên suốt 3 ngày sự kiện

Hành trình 30 năm đồng hành và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ Việt Nam

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm Tập đoàn LOTTE phát triển tại thị trường Việt Nam. Trong những năm gần đây, LOTTE xác định Việt Nam là thị trường quan trọng thứ 3, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Tập đoàn chủ động định hướng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, trong đó phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động trọng tâm. LOTTE Career UNI-verse 2026 tiếp nối sự thành công của sự kiện tuyển dụng quy mô tập đoàn đầu tiên tại Việt Nam - LOTTE Global Job Fair 2025, đã từng thu hút hơn 1.000 ứng viên đăng ký và mang đến gần 300 cơ hội việc làm. Năm nay, chương trình đưa hoạt động kết nối nhân tại đến gần hơn với sinh viên bằng cách tổ chức trực tiếp tại khuôn viên các trường Đại học.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên đăng ký tham gia

Đại diện tập đoàn LOTTE bày tỏ: "Sau 30 năm có mặt tại Việt Nam, LOTTE luôn tin rằng con người là tài sản quý giá nhất. LOTTE Career UNI-verse 2026 sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên, giúp các em hiểu rõ ngành nghề, tự tin định hướng nghề nghiệp và sẵn sàng hơn khi chính thức bước chân vào thị trường lao động đang đầy thách thức và biến động như hiện tại."

Thông qua chương trình, LOTTE mong muốn nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường và hỗ trợ sinh viên định hướng, phát triển sự nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế đại học. Đây cũng là cam kết của LOTTE về xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và hoà nhập, nơi mọi cá tính, tài năng và trải nghiệm cá nhân đều được trân trọng.

Về Tập đoàn LOTTE

Là doanh nghiệp toàn cầu với tầm nhìn Người kiến tạo giá trị trọn đời (Lifetime Value Creator), Tập đoàn LOTTE cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng trong suốt vòng đời thông qua các thương hiệu trực thuộc. Với hơn 20 công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ phân phối, thực phẩm, hóa chất, tài chính đến dịch vụ tiêu dùng, LOTTE tạo ra hàng nghìn việc làm và mang lại giá trị bền vững cho hàng triệu khách hàng Việt Nam. Đối với nhân viên, LOTTE luôn tôn trọng tính độc bản của mỗi cá nhân, từ đó, giá trị của doanh nghiệp được nâng cao thông qua sự đổi mới liên tục và đa dạng ý tưởng sáng tạo