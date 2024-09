Lột trần nhân thân của người đàn ông dụ dỗ nhiều phụ nữ độc thân

Ngày 22-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục thụ lý vụ án, điều tra, xử lý đối tượng Chàm Sa Ri (SN 1988; ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Chàm Sa Ri cùng tang vật. Ảnh: Công an Hậu Giang

Trước đó, qua nguồn tin từ người dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang về việc trên địa bàn xuất hiện một người đàn ông tự xưng là "Nguyễn Thành Tài, công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, mang cấp bậc hàm thượng tá".

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh, qua đó xác định đối tượng trên là Chàm Sa Ri nên mời lên để điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, công an thu giữ tang vật gồm: 1 bộ trang phục công an nhân dân, 11 cặp quân hàm thượng tá công an, 11 bộ trang phục quân đội, 1 cặp quân hàm đại úy quân đội, 11 khóa số 8…

Sa Ri khai nhận đã mua số tang vật trên qua mạng xã hội để mặc, chụp ảnh đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân nhằm kết bạn, làm quen, tạo mối quan hệ tình cảm với nhiều người phụ nữ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Sau một thời gian, Ri đã tạo được lòng tin với nhiều phụ nữ qua mạng xã hội, đặc biệt là phụ nữ độc thân nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hậu Giang thông báo ai là nạn nhân của Sa Ri thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang (địa chỉ: số 161, đường 3-2, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) hoặc số điện thoại 0693.769.245 để được giải quyết theo quy định.